i Weniger CO₂, bessere Baustoffe und langlebigere Brücken: Das AIT koordiniert ein EU-Projekt mit 22 Partnern. AIT/Alfred Lechner Klimafitte Verkehrswege AIT-Technik soll Österreichs Straßen und Brücken retten In vier Ländern werden neue Lösungen für Straßen, Bahnstrecken und Brücken getestet. Österreich übernimmt die Koordination. Von Rene Findenig 15.11.2026, 16:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weniger CO₂, langlebigere Brücken und nachhaltiger Asphalt: Ein neues EU-Forschungsprojekt soll Europas Verkehrswege widerstandsfähiger machen. Das AIT in Wien koordiniert die Zusammenarbeit von 22 Organisationen aus zehn Ländern.

Straßen, Brücken und Bahnstrecken müssen zunehmend extremen Wetterbedingungen standhalten. Gleichzeitig soll ihre Sanierung weniger Ressourcen verbrauchen und die Umwelt entlasten. An Lösungen für diese Herausforderungen arbeitet das neue EU-Projekt MATTERS. Unter der Leitung des AIT Austrian Institute of Technology entwickeln 22 Organisationen aus zehn europäischen Ländern neue Materialien, Instandsetzungsmethoden und digitale Werkzeuge für die Verkehrsinfrastruktur.

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Das Projekt startete am 1. Oktober 2026 und läuft vier Jahre. Die EU stellt dafür Fördermittel von maximal rund 11 Millionen Euro bereit. Vier große Demonstrationsvorhaben in Österreich, Frankreich, Deutschland und Ungarn sollen zeigen, wie gut sich die entwickelten Technologien unter realen Bedingungen bewähren.

Das Projekt startete am 1. Oktober 2026 und läuft vier Jahre. Die EU stellt dafür Fördermittel von maximal rund 11 Millionen Euro bereit. AIT

Beton mit weniger CO₂ und nachhaltiger Asphalt

Ein Schwerpunkt liegt auf Baustoffen, die weniger Ressourcen benötigen. Die Forscher entwickeln etwa Beton mit alternativen Bindemitteln und einem hohen Anteil an recycelten Gesteinskörnungen. Auch biobasierte Asphaltbindemittel und neue Asphaltmischungen sollen den Verbrauch fossiler Rohstoffe verringern.

Daneben geht es darum, bestehende Verkehrswege länger nutzen zu können. Neue Instandsetzungsverfahren sollen aufwendige Neubauten vermeiden. Bei der Planung soll außerdem bereits berücksichtigt werden, wie Bauteile nach dem Ende ihrer Nutzungsdauer zurückgewonnen und wiederverwendet werden können. Digitale Produktpässe sollen dafür wichtige Informationen über Materialien und Bauteile speichern.

Auch naturbasierte Schutzmaßnahmen werden untersucht. Aufforstungen und technisch gesicherte Böschungen könnten dabei helfen, Infrastrukturstandorte vor klimabedingten Risiken zu schützen.

Vier Testprojekte in Europa

Die neuen Ansätze werden an vier Standorten erprobt. In der österreichischen Brennerregion geht es darum, die Lebensdauer von Straßen- und Eisenbahninfrastruktur durch bessere Bewertungs- und Instandhaltungsmethoden zu verlängern. In Frankreich werden nachhaltige Asphaltlösungen für Autobahnen getestet. In Deutschland sollen CO₂-reduzierte Betone an Wasserstraßen im Neckargebiet zum Einsatz kommen. Ungarn widmet sich der Rückgewinnung und Wiederverwendung von Brückenelementen.

Das AIT übernimmt neben der Gesamtkoordination auch zentrale Forschungsaufgaben. Dazu gehört die Überwachung von Bauwerken mit faseroptischen Sensoren. Diese können Verformungen und mechanische Belastungen entlang von Glasfasern kontinuierlich erfassen. Die gewonnenen Daten sollen helfen, den Zustand von Bauwerken besser zu beurteilen und ihre weitere Nutzbarkeit einzuschätzen.

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Bei der Sanierung von Brücken untersuchen die Forscher zudem ultrahochfesten Beton in Kombination mit korrosionsfreier Textilbewehrung. Ergänzend sollen Verkehrs- und Klimamodelle zeigen, welchen Belastungen Bauwerke künftig ausgesetzt sein könnten. Dafür werden unter anderem Verkehrssimulationen und Klimaszenarien miteinander kombiniert.

Forschung soll in der Praxis ankommen

Ziel ist es, die entwickelten Technologien bis zur Demonstration funktionsfähiger Prototypen unter realen Betriebsbedingungen zu bringen. Die Ergebnisse sollen langfristig auch in technische Standards und Leitlinien für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung einfließen.

"Wir müssen Materialien, Bauweisen, Instandhaltung, Digitalisierung und Klimaanpassung konsequent zusammendenken", sagt Marian Ralbovsky, Projektleiter am AIT und Koordinator von MATTERS. Die Herausforderungen seien grenzüberschreitend, deshalb brauche es auch Lösungen, die über Länder- und Infrastrukturgrenzen hinweg funktionieren.

Das Projekt läuft bis 30. September 2030. Die förderfähigen Gesamtkosten liegen laut AIT bei knapp 12 Millionen Euro, die maximale EU-Förderung beträgt rund 11 Millionen Euro.