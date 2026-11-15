i Die Geräte erfüllen die Hardwareanforderungen für Windows 11 nicht und verlieren damit langfristig den Sicherheits-Support. iStock / Getty Images / yacobchuk Geräte wohl bald nutzlos Hunderttausende Laptops in Österreich kurz vor dem Aus Hunderttausende Computer funktionieren noch, erfüllen aber die Anforderungen für Windows 11 nicht. Jetzt startet eine große "Rettungsaktion". Von Rene Findenig 15.11.2026, 17:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

41 Millionen Laptops in der EU könnten in den kommenden Jahren zu Elektroschrott werden, obwohl sie technisch noch funktionieren. Der Grund: Die Geräte erfüllen die Hardwareanforderungen für Windows 11 nicht und verlieren damit langfristig den Sicherheits-Support. In Österreich sind laut einer neuen Studie von Fraunhofer Austria rund 690.000 Computer betroffen.

Google und der Refurbished-Händler Refurbed wollen nun gegensteuern. Ihre neue Kooperation soll es ermöglichen, kompatible ältere PCs und Macs mit ChromeOS Flex weiterzuverwenden. Das Betriebssystem stellt geringere Hardwareanforderungen als Windows und erhält automatische Sicherheitsupdates.

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Windows 10 wird zum Problem

Microsoft hat den regulären Support für Windows 10 bereits eingestellt. Erweiterte Sicherheitsupdates gibt es noch bis zum 12. Oktober 2027. Danach erhalten Geräte über dieses Programm keine weiteren Sicherheitsupdates. Das betrifft auch Computer, die technisch weiterhin einwandfrei funktionieren, aber die Voraussetzungen für Windows 11 nicht erfüllen.

Laut der von Refurbed beauftragten Berechnung waren zum 1. Jänner 2026 rund 74 Millionen Windows-10-Geräte in den 27 EU-Staaten in Verwendung. Schätzungsweise 41 Millionen davon werden Windows 10 auch über Oktober 2026 hinaus nutzen. In Österreich geht Fraunhofer Austria von rund 690.000 betroffenen Geräten aus.

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ChromeOS Flex soll Laptops retten

Die Lösung der beiden Unternehmen heißt ChromeOS Flex. Das cloudbasierte Betriebssystem von Google lässt sich auf kompatiblen PCs und Macs installieren. Es richtet sich vor allem an Nutzer, die im Internet surfen, Videos streamen oder Programme wie Google Workspace und Microsoft 365 verwenden.

Für spezielle Windows-Programme, die lokal auf dem Computer laufen müssen, ist ChromeOS Flex allerdings nicht unbedingt ein Ersatz. Wer auf solche Anwendungen angewiesen ist, braucht möglicherweise weiterhin ein klassisches Windows-Gerät.

Das Betriebssystem kann kostenlos heruntergeladen werden. Alternativ bietet Refurbed einen USB-Stick für eine Versandgebühr von drei Euro an. Damit lässt sich ChromeOS Flex zunächst testen, ohne es direkt auf dem Computer installieren zu müssen. Ob ein bestimmtes Modell kompatibel ist, lässt sich über Googles Kompatibilitätsprüfung feststellen.

Tausende Tonnen CO₂ könnten eingespart werden

Die längere Nutzung älterer Geräte könnte auch die Umwelt entlasten. Laut Fraunhofer Austria ließen sich in der EU durch eine um ein Jahr verlängerte Nutzungsdauer rund 1.172 Tonnen Elektroschrott vermeiden und etwa 320.000 Tonnen CO₂ einsparen. Für Österreich beziffert die Studie das Potenzial auf rund 20 Tonnen Elektroschrott und 5.381 Tonnen CO₂.

"Die Verlängerung der Nutzungsdauer von Geräten hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt", sagt Studienautor Paul Rudorf von Fraunhofer Austria. Funktionsfähige Computer vorzeitig zu ersetzen, widerspreche den Zielen der Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft.

Auch refurbed-Mitgründer Kilian Kaminski kritisiert, dass Millionen Geräte allein wegen auslaufender Software-Unterstützung ersetzt werden könnten. Google und Refurbed wollen mit der Kooperation eine Alternative anbieten. Ob sich ein Umstieg lohnt, hängt allerdings davon ab, welche Programme und Funktionen Nutzer auf ihrem Computer tatsächlich benötigen.