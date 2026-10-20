i refurbed will mit einem erweiterten Rückkaufprogramm mehr Altgeräte zurück in den Kreislauf bringen. iStock / Getty Images / Igor Suka Neues Trade-In-Angebot refurbed kauft jetzt auch Konsolen und Tablets zurück Bei refurbed können in Österreich neu auch Tablets und Spielkonsolen zurückverkauft werden. Laptops und Smartwatches sollen bis Jahresende folgen. Von Rene Findenig 20.10.2026, 20:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer alte Technik loswerden und dafür Geld bekommen möchte, hat bei refurbed ab sofort mehr Möglichkeiten. Der Wiener Online-Marktplatz erweitert sein Rückkaufprogramm in Österreich auf Tablets und Spielkonsolen. Bis Jahresende sollen auch Laptops und Smartwatches dazukommen.

Das Trade-In-Programm startete in Österreich im Juni 2023 zunächst für Smartphones. Seither verzeichnete refurbed nach eigenen Angaben 41.405 Rückkaufaufträge. Die Geräte werden an einen Aufbereitungspartner weitergegeben, professionell erneuert oder zur Gewinnung von Ersatzteilen genutzt.

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Der Ablauf bleibt für die neuen Produktgruppen ähnlich: Nutzer geben Marke, Modell und Zustand ihres Geräts an und erhalten eine Rückkaufbewertung. Wird das Angebot angenommen, stellt refurbed ein Versandetikett zur Verfügung.

Der Versand ist laut Unternehmen kostenlos. Nach der Abwicklung wird der vereinbarte Betrag auf das Konto der Verkäufer überwiesen. Für die Erweiterung arbeitet refurbed mit der Recommerce Group zusammen.

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Millionen alte Smartphones liegen ungenutzt herum

Wie groß das Potenzial für den Rückkauf ist, zeigt eine Untersuchung von Fraunhofer Austria aus dem Jahr 2025. Demnach liegen allein in Österreich rund 4,4 Millionen Smartphones, die grundsätzlich wiederaufbereitet werden könnten, ungenutzt in Schubladen.

Refurbed will mit dem Ausbau mehr Altgeräte zurück in den Nutzungskreislauf bringen. Bis 2028 sollen europaweit eine Million Geräte über das Trade-In-Programm zurückgenommen werden. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben derzeit in 24 europäischen Ländern aktiv.