i Eine Analyse von Geizhals.at gibt Aufschluss über Preisnachlässe und Kaufbereitschaft. LG Electronics Hier gab es echte Rabatte Black Friday – Bei diesen Produkten sparst du wirklich 62 Prozent wollen rund um den Black Friday einkaufen. Eine Analyse zeigt, welche Produkte traditionell wirklich besonders stark reduziert sind. Von Rene Findenig 15.11.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trotz Kritik an den Rabatten wollen viele Österreicher rund um den Black Friday einkaufen. Eine Analyse zeigt, wo es im Vorjahr die größten Preisnachlässe gab – und welche Produkte besonders gefragt waren.

Die Black Week startet heuer am 23. November. Für viele Konsumenten ist das Anlass, gezielt nach Schnäppchen zu suchen. Laut einer aktuellen Umfrage von Geizhals.at planen 62 Prozent der Befragten einen Einkauf rund um den Black Friday. Gleichzeitig beurteilen 59 Prozent die Rabattentwicklung der vergangenen Jahre negativ.

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Produktkategorien mit der größten Ersparnis. Geizhals.at

Welche Produkte sich besonders lohnen könnten, zeigt eine Auswertung der 10.000 meistgefragten Artikel während der Black Week 2025. Dabei gab es die höchsten durchschnittlichen Preisnachlässe nicht etwa bei großen Elektronikgeräten, sondern bei Spielzeug-Adventkalendern. Sie waren im Aktionszeitraum um 26,6 Prozent günstiger. Dahinter folgten PlayStation-5-Spiele mit 23,2 Prozent und Elektrorasierer mit 21,5 Prozent.

Fernseher bei Elektronik vorne

Unter den großen Elektronikkategorien lagen Fernseher mit einem durchschnittlichen Preisnachlass von 16,6 Prozent an der Spitze. Monitore waren um 11,9 Prozent günstiger, Notebooks um 10,4 Prozent. Bei Smartwatches betrug die durchschnittliche Ersparnis 10,2 Prozent, bei Smartphones 8,1 Prozent. Auch Sportschuhe (20 Prozent) und Jacken (18,4 Prozent) waren im Vorjahr deutlich reduziert.

So sehen Konsumenten den Black Friday und die Black Week. Geizhals.at

Besonders stark stieg während der Black Week 2025 die Nachfrage nach Spielekonsolen. Das Interesse an der PlayStation 5 legte laut Geizhals um 552 Prozent zu, bei der Nintendo Switch 2 waren es 511 Prozent. Auch Elektrozahnbürsten (+172 Prozent) und LEGO-Produkte (+163 Prozent) wurden deutlich häufiger gesucht.

Bei den Elektronikprodukten verzeichneten Grafikkarten mit einem Nachfrageplus von 171 Prozent den stärksten Anstieg. Dahinter folgten Monitore (+147 Prozent), Notebooks (+136 Prozent), Fernseher (+134 Prozent) und Smartphones (+121 Prozent).

Elektronik steht bei fast allen auf der Liste

Die Umfrage zeigt auch, was die Menschen heuer kaufen wollen: 91 Prozent der Kaufwilligen haben Elektronikprodukte im Blick. Mit großem Abstand folgen Haushaltsprodukte mit 22 Prozent sowie Sport- und Freizeitartikel mit zwölf Prozent.

Wer auf einen Einkauf rund um den Black Friday verzichtet, tut das laut Befragung vor allem wegen ausbleibender Preisvorteile. 49 Prozent nennen schlechter gewordene Rabatte als Grund, 42 Prozent vermissen Angebote für die gewünschten Produkte. Ein Drittel kauft lieber nur dann, wenn tatsächlich etwas benötigt wird. 31 Prozent sind der Meinung, das ganze Jahr über gute Schnäppchen zu finden.

Geizhals rät deshalb, vor dem Kauf die Preisentwicklung eines Produkts zu prüfen. Ein vermeintlicher Aktionspreis ist nicht automatisch ein echtes Schnäppchen. Auch während der Black Week kann es sich lohnen, Preise zu vergleichen und nicht allein wegen eines Rabatts sofort zuzuschlagen.