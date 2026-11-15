Startseite Life Digital
Nvidia hat seinen Umsatz dank des KI-Hypes massiv gesteigert.
Nvidia hat seinen Umsatz dank des KI-Hypes massiv gesteigert.
REUTERS
Chip-Skandal

Nach Nvidia-Affäre ist die mysteriöse Managerin weg

Megaspeed bestätigt: Alice Huang verließ die Firma im August 2025. Die Managerin soll eine Affäre mit Nvidia-Chef Jensen Huang gehabt haben.
Von Digital Heute
15.11.2026, 17:40
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der Skandal um den Chipgiganten Nvidia nimmt kein Ende. Nun hat das Unternehmen Megaspeed erstmals offiziell bestätigt, dass seine frühere Top-Managerin Alice Huang die Firma verlassen hat. Die chinesische Geschäftsfrau steht im Zentrum eines gewaltigen Spionageskandals.

Nvidia-Belegschaft fordert plötzlich Huangs Rückkehr

"Frau Alice Huang hat Megaspeed mit Wirkung zum 30. August 2025 offiziell verlassen und hat derzeit keine Funktion im Unternehmen", teilte Megaspeed am Sonntag in Singapur mit. Das Unternehmen betonte, es äußere sich nicht zu den "persönlichen und privaten Angelegenheiten von Frau Huang".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Das berichtet "heise.de". Eine Affäre von Alice Huang mit dem Nvidia-Chef Jensen Huang hat in den vergangenen Tagen weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Die beiden sind trotz des gleichen Nachnamens nicht miteinander verwandt.

KI-Chips im Milliardenwert nach China?

Megaspeed wurde von US-Behörden verdächtigt, bei Nvidia gekaufte KI-Chips heimlich nach China geliefert zu haben.

Laut Medienberichten lieferte Nvidia an Megaspeed Technik im Wert von mindestens vier Milliarden Dollar – andere Meldungen gehen sogar von über sieben Milliarden Dollar aus.

Megaspeed hat mittlerweile einen externen Rechtsbeistand beauftragt, eine gründliche interne Untersuchung durchzuführen. Die US-Bundespolizei FBI soll die Verbindung von Jensen Huang und Alice Huang bereits seit 2025 beobachtet haben.

Auch interessant

Affäre mit "Spionin" – jetzt spricht China Klartext
Nvidia-Aktionär verklagt Konzern wegen Affäre
Nvidia-Boss gesteht Affäre mit chinesischer Spionin

Nvidia-Aktie im Sturzflug

Der Skandal hat massive Auswirkungen auf den Börsenkurs von Nvidia. Die Aktie des weltgrößten Chipkonzerns ist in den vergangenen Tagen deutlich eingebrochen. Nvidia-Chef Jensen Huang hat gegenüber seinen Mitarbeitern eheliche Untreue eingeräumt, ohne Details zu nennen.

red, 15.11.2026, 17:40
Mehr zum Thema
Nvidia Skandal Affäre Mikrochips

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote