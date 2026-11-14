i Einst der Business-Star, jetzt ist Jensen Huang der gefallene Top-Manager. Ultra-Reich ist er geblieben. REUTERS/Go Nakamura/Pool Bleibt einer der Reichsten Sexskandal um Nvidia-Boss – So viele Milliarden hat er Nach einem Sexskandal ist Nvidia-Gründer Jensen Huang zurückgetreten. Sein Aktienpaket ist rechnerisch rund 129 Milliarden Euro wert. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 10:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

33 Jahre lang war Jensen Huang das Gesicht von Nvidia. Er baute den Chipkonzern zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt auf. Diese Woche ist der 63-Jährige nach einem Sexskandal zurückgetreten – die Weltmärkte rasselten teilweise in die Tiefe.

Der Skandal hat es in sich: Huang soll gleich zwei außereheliche Beziehungen gehabt haben. Eine davon könnte sogar eine Gefahr für die Sicherheit des US-Technologiekonzerns gewesen sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Affären und Spionageverdacht

Huang hat eingeräumt, seiner Ehefrau untreu gewesen zu sein. Laut einem Bericht der "New York Times" soll er eine enge Beziehung zu einer Geschäftsfrau unterhalten haben, die von US-Geheimdiensten als chinesische Spionin eingestuft worden sei.

Auch mit einer Nvidia-Managerin, die ihm direkt unterstellt war, soll Huang eine Affäre gehabt haben. Gestern kam das Gerücht einer weiteren außerehelichen Romanze auf.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Der Verwaltungsrat leitete eine unabhängige Untersuchung ein. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob Huang ins Visier eines ausländischen Geheimdienstes geraten war. Die Vorwürfe sind noch nicht abschließend geklärt.

129 Milliarden Euro - trotzdem zu wenig Macht

Wie das US-Wirtschaftsmagazin "Fortune" berichtet, besaß Huang im März rund 870,6 Millionen Nvidia-Aktien. Das entsprach 3,58 Prozent des Unternehmens.

Bei einem Börsenwert von knapp vier Billionen US-Dollar, umgerechnet rund 3,6 Billionen Euro, ist dieses Aktienpaket rechnerisch etwa 129 Milliarden Euro wert.

Huang war damit zwar der größte private Einzelaktionär des Konzerns. Doch andere Anteilseigner hatten deutlich mehr Einfluss. Die Investmentgesellschaften Vanguard und BlackRock hielten jeweils mehr als sieben Prozent der Nvidia-Aktien.

Die Bilder des Tages i ?

Das Problem für Huang: Bei Nvidia gibt es keine Sonderstimmrechte für Firmengründer. Jede Aktie zählt genau eine Stimme.

Mit seinen 3,58 Prozent konnte er deshalb weder den Verwaltungsrat allein bestimmen noch eine Entscheidung über seine eigene Zukunft verhindern.

„Es wird nie wieder jemanden wie mich geben“ Jensen Huang

Dass sein Chefposten keineswegs sicher war, wusste Huang selbst. Schon im Jänner erklärte er in einem Podcast, dass ein Konzernchef jederzeit abberufen werden könne, wenn der Verwaltungsrat mit seiner Arbeit nicht zufrieden sei.

Gleichzeitig zeigte er sich von seiner eigenen Bedeutung für Nvidia überzeugt.

"Es wird nie wieder jemanden wie mich geben, und zwar deshalb, weil ich von diesem Unternehmen geprägt wurde", sagte Huang damals sinngemäß.

Andere Tech-Milliardäre haben sich deutlich mehr Macht gesichert. Meta-Gründer Mark Zuckerberg kontrolliert etwa rund 60 Prozent der Stimmrechte seines Konzerns, obwohl ihm nur 13,4 Prozent der Aktien gehören.

Nvidia-Aktie verlor an einem Tag zeitweise 14 Prozent

An der Börse löste Huangs Abgang heftige Turbulenzen aus. Die Nvidia-Aktie brach am Donnerstag zeitweise um bis zu 14 Prozent ein. Danach erholte sie sich wieder, lag am frühen Nachmittag aber noch rund 4,7 Prozent im Minus.

Bei einem Unternehmenswert von umgerechnet knapp 3,6 Billionen Euro können solche Kursbewegungen gewaltige Summen ausmachen.

Auch Huangs eigenes Aktienvermögen hängt direkt am Börsenkurs. Schon ein Minus von einem Prozent würde den rechnerischen Wert seines Pakets um rund 1,3 Milliarden Euro verringern.