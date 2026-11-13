i Helmut Ettl, Exekutivdirektor beim Internationalen Währungsfonds (IWF), war am Freitagabend Gast in der "ZIB2". Screenshot ORF Droht weltweite Finanzkrise? Staatsschulden explodieren – IWF-Experte klärt auf Weltweit steigen die Staatsschulden immer weiter. IWF-Experte Helmut Ettl erklärt, ob uns jetzt eine globale Schuldenkrise droht. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Staatsschulden wachsen immer weiter. Doch damit steht die Republik nicht alleine da. Auch zahlreiche andere Länder kämpfen mit einer steigenden Schuldenlast. Droht der Welt jetzt eine neue Finanzkrise? Zu diesem Thema war Helmut Ettl, Exekutivdirektor beim Internationalen Währungsfonds (IWF), am Freitagabend Gast bei Martin Thür in der ORF-"ZIB2".

Krisen und US-Zölle treiben Preise nach oben

Ein wesentlicher Grund für die angespannte Lage sind die wirtschaftlichen Folgen internationaler Krisen. "Wir haben es mit steigenden Preisen und somit auch Zinsen zu tun. Die steigenden Preise sind auf globale Krisenherde zurückzuführen, wo Lieferketten unterbrochen sind", erklärt Ettl.

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Auch die Zölle der USA würden eine Rolle spielen. Sie können den internationalen Handel verteuern und zusätzlichen Druck auf die Preise ausüben.

Steigende Zinsen belasten die Staatskassen

Für hoch verschuldete Staaten wird die Situation dadurch schwieriger. Denn mit höheren Zinsen steigen auch die Kosten für die Finanzierung der Schulden. Geld, das für Zinszahlungen aufgewendet werden muss, fehlt an anderer Stelle im Budget.

So kann ein gefährlicher Kreislauf entstehen: Staaten müssen immer mehr Geld aufbringen, um ihre bestehenden Schulden zu bedienen.

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Droht jetzt eine weltweite Schuldenkrise?

Doch wie groß ist die Gefahr, dass einzelne Staaten andere mit in die Krise reißen und ein weltweiter Dominoeffekt entsteht? Ettl gibt vorerst Entwarnung. An eine globale Schuldenkrise durch einen solchen Dominoeffekt glaubt der IWF-Experte nicht. Die Probleme seien erkannt worden.

Die Schuldenberge bleiben damit eine große Herausforderung für die Staaten. Eine weltweite Kettenreaktion erwartet Ettl derzeit aber nicht.

Österreich hat "über Verhältnissen gelebt"

Auch Österreich habe über seine Verhältnissen gelebt. Vor zwei Jahren sei der Richtungswechsel erfolgt. Die laufende Regierung habe sich klar dazu verpflichtet, die Budgetsituation zu sanieren.

Dabei gehe es um Maßnahmen, die unmittelbar wirken. Natürlich werde man sich hierzulande auch mit strukturellen Fragen auseinandersetzen müssen, deren Antworten mittelfristig wirken.