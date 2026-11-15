i Armbrust statt Nahkampf: Square Enix zeigt mit Zephyr den zweiten neuen Job für "Final Fantasy XIV: Evercold". Square Enix Neuerungen enthüllt "Final Fantasy XIV: Evercold" hat jetzt einen Termin Die nächste Erweiterung für "Final Fantasy XIV" erscheint im Februar 2027. Square Enix zeigt mit Zephyr zudem den zweiten neuen Job in "Evercold". Von Rene Findenig 15.11.2026, 18:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit "Zephyr" bekommt "Final Fantasy XIV: Evercold" einen weiteren neuen Job. Der physische Fernkampf-Angreifer wurde beim Fan Festival 2026 in Tokio von Produzent und Director Naoki Yoshida vorgestellt. Im Kampf kombiniert Zephyr Armbrustschüsse mit der Unterstützung seiner gefiederten Gefährtin Nephele. Ein erster Gameplay-Trailer zeigt den neuen Job in Aktion.

Die Erweiterung selbst soll am 23. Februar 2027 erscheinen. Vorbestellungen sind seit 4. November 2026 möglich. Wer sich die Erweiterung vorab sichert, soll voraussichtlich ab 19. Februar Zugang erhalten. Als Bonus gibt es unter anderem den Halone-Ohrring, der abhängig von Klasse und Stufe unterschiedliche Werte besitzt und 30 Prozent mehr Routinepunkte beim Besiegen von Gegnern gewährt.

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Neue Herausforderungen für Raids

Square Enix hat beim Fan Festival auch weitere Neuerungen für die Erweiterung angekündigt. Dazu zählt die neue Raid-Schwierigkeit "Erbittert", die zwischen den bisherigen Stufen Normal und Episch angesiedelt ist. Außerdem kommen besonders schwierige Kämpfe für acht Spieler hinzu. Dabei werden ausgewählte Bosse aus Allianz-Raids für kleinere Gruppen neu aufgelegt.

Auch das Crossover "Evangelion: Ghosts of Desire" wurde mit einem neuen Trailer präsentiert. Eine weitere Raid-Serie trägt den Namen "Beyond the Lifestream" und verbindet die Spielwelt mit der "Final Fantasy VII"-Remake-Trilogie. Dazu kommt ein neuer Evolution-Modus, der die Besonderheiten der einzelnen Jobs stärker hervorheben soll.

35 Millionen registrierte Accounts

Mit der Ankündigung von "Evercold" meldet Square Enix auch einen neuen Meilenstein: "Final Fantasy XIV Online" hat weltweit mehr als 35 Millionen registrierte Accounts erreicht.

Die Erweiterung führt die Geschichte in neue Gebiete des vierten Splitters, einer Welt des ewigen Winters, und soll außerdem das Belohnungssystem mit saisonalen Elementen verändern.

Weitere Neuerungen sind erweiterte Möglichkeiten zur Charaktergestaltung, sogenannte Action-Skins sowie Updates für Häuser, PvP und das Mitstreiter-Chocobo-System. Diese Änderungen sollen schrittweise ab Patch 8.1 eingeführt werden.