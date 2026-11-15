i Sicherheitsforscher warnen vor GhostMap: Schon die Installation einer App kann ein Android-Handy lahmlegen. iStock / Getty Images / Pressmaster Dringende Warnung Neue Android-Malware lässt Smartphones endlos abstürzen Eine neu entdeckte Android-Schwachstelle kann Smartphones in eine permanente Neustart-Schleife schicken. Einen Fix gibt es derzeit nicht. Von Rene Findenig 15.11.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine App installieren, das Smartphone stürzt ab – und lässt sich möglicherweise nur noch durch einen vollständigen Werksreset retten. Vor dieser Gefahr warnen die Sicherheitsforscher von Bitdefender. Sie haben eine Bedrohung namens "GhostMap" entdeckt, die einen dauerhaften Systemabsturz auf Android-Geräten auslösen kann. Besonders brisant: Nutzer müssen die App dafür weder öffnen noch ihr Zugriffsrechte erteilen.

Die Experten konnten den Angriff auf einem Google Pixel 10 mit Android 17 reproduzieren. Nach der Installation bringt ein Prozess im Android-Kernsystem den sogenannten Systemserver zum Absturz. Das Gerät startet daraufhin immer wieder neu. In einem Test wiederholte sich dieser Vorgang laut Bitdefender 110-mal. Auch ein Start im abgesicherten Modus konnte die Neustart-Schleife nicht beenden.

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Werksreset löscht alle Daten

Wer von GhostMap betroffen ist, kann sein Smartphone möglicherweise nicht mehr normal bedienen. Selbst die Entfernung der schädlichen App könnte scheitern, weil dabei benötigte Systembildschirme abstürzen. Als Ausweg bleibt laut Bitdefender unter Umständen nur ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Dabei gehen alle Daten verloren, die nicht anderweitig gesichert wurden.

Eine eingeschränkte Wiederherstellung über die Android Debug Bridge (ADB) ist demnach nur möglich, wenn USB-Debugging bereits vor dem Angriff aktiviert war. Die gute Nachricht: GhostMap führt laut Bitdefender keinen Schadcode aus und liest auch keine persönlichen Daten aus. Es handelt sich um einen sogenannten Denial-of-Service-Angriff, bei dem das Gerät durch die Abstürze unbrauchbar wird. Die Forscher haben außerdem bislang keine Fälle beobachtet, in denen die beschriebenen weitergehenden Folgen tatsächlich aufgetreten sind.

Google stellt vorerst keinen Fix bereit

Technisch nutzt GhostMap einen Fehler beim Auslesen speziell präparierter APK-Dateien. Dabei handelt es sich um das Dateiformat, in dem Android-Apps verpackt sind. Eine ungewöhnliche Konfiguration lässt eine Datei größer erscheinen, als sie tatsächlich ist. Beim Auslesen von Daten, die physisch nicht vorhanden sind, kann das Betriebssystem abstürzen.

Bitdefender meldete die Schwachstelle im August 2026 an Google. Der erste Bericht wurde laut dem Sicherheitsunternehmen mit der Begründung geschlossen, das Problem sei nicht reproduzierbar. Beim zweiten Bericht habe Google darauf verwiesen, dass die Schwachstelle nicht in den Bereich eines Sicherheitsupdates falle. Eine mögliche Berücksichtigung in einer künftigen Android-Version sei jedoch nicht ausgeschlossen.

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Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Analyse gab es daher noch keinen Fix. Laut Bitdefender könnte das Problem Android-Versionen von 10 bis 17 betreffen. Reproduziert wurde es bislang auf einem Pixel mit Android 17 und dem Sicherheitspatch vom 5. August 2026.

Was Android-Nutzer jetzt beachten sollten

Bis eine Lösung bereitsteht, sollten Nutzer besonders vorsichtig mit Apps aus unbekannten Quellen sein. GhostMap zeigt, dass bereits die Installation einer manipulierten Anwendung ausreichen kann, um ein Gerät lahmzulegen. Wer regelmäßig Backups erstellt, kann zumindest das Risiko eines dauerhaften Datenverlusts reduzieren.

Bitdefender bezeichnet GhostMap als Proof of Concept. Das Unternehmen hat die Schwachstelle zwar anhand einer eingesammelten App-Datei entdeckt, ein tatsächlicher Einsatz der entwickelten Angriffsmethode in freier Wildbahn wurde bislang aber nicht nachgewiesen.