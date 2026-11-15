i Die Angelobung der damaligen Bundesregierung fand bereits 2008 statt. SPÖ Presse und Kommunikation – Zinner Wie aus einer anderen Welt Die Regierung als GTA V rauskam – kennst du sie noch? Nach 13 Jahren erscheint endlich GTA 6. Im Netz sorgen jetzt alte Regierungsfotos für Staunen. So sah die Politik beim letzten Teil aus. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 19:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist wohl eines der am meisten erwarteten Videospiele aller Zeiten: Am 19. November 2026 soll endlich "Grand Theft Auto VI" erscheinen. Nach jahrelangem Warten und mehreren Verschiebungen fiebern Millionen Fans dem nächsten Teil der legendären Spielereihe entgegen. Die Erwartungen sind riesig, Branchenexperten rechnen mit Milliardenumsätzen.

Doch während sich die Gaming-Welt auf GTA 6 vorbereitet, sorgt im Netz eine ganz andere Frage für Aufsehen: Wie sah Österreich eigentlich aus, als GTA 5 auf den Markt kam?

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Diese Regierung war bei GTA 5 an der Macht

Am 17. September 2013 erschien GTA 5. Mehr als 13 Jahre später gehen auf der Plattform X nun nostalgische Rückblicke viral. Nutzer zeigen etwa, wie die Aufstellungen bekannter Fußballklubs damals aussahen oder welche Politiker zu dieser Zeit das Sagen hatten.

Besonders ein Foto der damaligen österreichischen Bundesregierung lässt aufhorchen. Darauf zu sehen: Zahlreiche Politiker, die heute längst nicht mehr an der Macht sind.

Als GTA 5 erschien, war Werner Faymann (SPÖ) noch Bundeskanzler. Sein Vizekanzler hieß Michael Spindelegger (ÖVP). Österreich wurde von einer rot-schwarzen Koalition regiert. Nur wenige Tage später, am 29. September 2013, stand die nächste Nationalratswahl an.

Österreichs Bundesregierung am GTA-5-Releasetag (17. September 2013) Werner Faymann (SPÖ, Bundeskanzler)

Michael Spindelegger (ÖVP, Vizekanzler und Außenminister)

Maria Fekter (ÖVP, Finanzministerin)

Johanna Mikl-Leitner (ÖVP, Innenministerin)

Beatrix Karl (ÖVP, Justizministerin)

Gerald Klug (SPÖ, Verteidigungs- und Sportminister)

Doris Bures (SPÖ, Verkehrsministerin)

Rudolf Hundstorfer (SPÖ, Sozialminister)

Reinhold Mitterlehner (ÖVP, Wirtschafts-, Familien- und Jugendminister)

Nikolaus Berlakovich (ÖVP, Landwirtschafts- und Umweltminister)

Claudia Schmied (SPÖ, Unterrichts-, Kunst- und Kulturministerin)

Karlheinz Töchterle (ÖVP, Wissenschafts- und Forschungsminister)

Alois Stöger (SPÖ, Gesundheitsminister)

Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ, Frauen- und Beamtenministerin)

Staatssekretäre:

Josef Ostermayer (SPÖ, Staatssekretär im Bundeskanzleramt)

Andreas Schieder (SPÖ, Staatssekretär im Finanzministerium)

Reinhold Lopatka (ÖVP, Staatssekretär im Außenministerium)

Sebastian Kurz (ÖVP, Staatssekretär für Integration im Innenministerium)

Seitdem hat sich Österreich komplett verändert

Was seit dem letzten GTA-Teil alles passiert ist, lässt sich kaum in wenigen Sätzen zusammenfassen. Sebastian Kurz wurde zweimal Bundeskanzler, die Ibiza-Affäre brachte die türkis-blaue Regierung zu Fall, die Corona-Pandemie stellte Österreich auf den Kopf.

Auch die politische Landschaft hat sich völlig verändert. Während 2013 noch Rot-Schwarz regierte, folgten in den Jahren danach unter anderem Türkis-Blau und Türkis-Grün. Mittlerweile regiert eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos unter Bundeskanzler Christian Stocker. Ganze Regierungen kamen und gingen, während GTA-Fans auf den nächsten Teil warteten.

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GTA 5 brach schon damals alle Rekorde

Dass der Nachfolger für derart viel Aufregung sorgt, kommt nicht von ungefähr. GTA 5 spielte bereits am ersten Verkaufstag weltweit mehr als 800 Millionen US-Dollar ein. Nach nur drei Tagen war die Milliardenmarke geknackt.

Nun soll GTA 6 diesen Erfolg noch übertreffen. Der neue Teil soll zunächst für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Und während Österreich seit GTA 5 bereits zahlreiche Kanzler und Regierungskoalitionen erlebt hat, stellt sich für viele Fans wohl nur eine Frage: Wie viele Bundeskanzler werden wir bis GTA 7 noch erleben?