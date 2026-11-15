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Sally Davey, Canon Medical Systems, Madeline St. Clair, Coral Reef Biologist, Dr. Jamie Craggs, Coral Spawning International.
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Canon
Mit Canon-Technologie

Forscher blicken ohne Eingriff ins Innere von Korallen

Erstmals haben Forscher lebende Korallen mit medizinischem Ultraschall untersucht. Die Bilder zeigen, wie sich ihre Eizellen entwickeln.
Von Rene Findenig
15.11.2026, 19:03
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Weltpremiere in der Meeresforschung: Erstmals haben Wissenschafter lebende Korallen mit medizinischem Ultraschall untersucht. Die Technologie zeigt, wie sich Eizellen im Inneren der Tiere entwickeln – ohne dass dafür Gewebe aufgeschnitten werden muss.

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Für die Korallenforschung könnte das ein wichtiger Fortschritt sein. Bisher mussten Forschende häufig Gewebeproben entnehmen und aufschneiden, um den Fortpflanzungszustand der Tiere zu bestimmen. Das neue Verfahren ermöglicht dagegen einen Blick ins Innere lebender Korallen, ohne sie dabei zu verletzen.

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Entwickelt wurde der Ansatz von Coral Spawning International (CSI) gemeinsam mit Canon Medical Systems UK und Canon EMEA. Zum Einsatz kam das Ultraschallsystem Aplio i700 mit besonders hochfrequenten Schallköpfen. Untersucht wurden unter Wasser sechs Arten großpolypiger Steinkorallen (LPS), die unterschiedliche Skelettstrukturen aufweisen.

Laichzeit besser vorhersagen

Die Ultraschallbilder machten erstmals detailliert sichtbar, wie sich Eizellen im Inneren der lebenden Korallen entwickeln. Damit könnten Forschende künftig genauer bestimmen, wann die Tiere laichen. Das ist für den Schutz der Korallenriffe und für gezielte Vermehrungsprogramme von Bedeutung.

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Die Untersuchung gilt laut Canon als Weltpremiere. Das Verfahren soll helfen, den Fortpflanzungszustand von Korallen zu beobachten, ohne sie durch invasive Eingriffe zu schädigen. Gerade in einer entscheidenden Phase des Korallenschutzes könnte die Methode neue Möglichkeiten für die Forschung eröffnen.

rfi, 15.11.2026, 19:03
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