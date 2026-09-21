StartseiteTiere
Bunte Korallen im Riff - SO sollten sie eigentlich aussehen.
Bunte Korallen im Riff - SO sollten sie eigentlich aussehen.
pixabay.com
Tierische Umweltstudie

Trauriges Ökosystem! Korallen verschmelzen mit Plastik

Auf der japanischen Insel Okinawa haben Wissenschaftler eine alarmierende Entdeckung gemacht: Geschmolzenes Plastik verschmilzt mit Korallen.
Heute Tierisch
Von Heute Tierisch
21.09.2026, 08:29
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Plastikverschmutzung in den Weltmeeren nimmt immer bizarrere Formen an. Forscher der University of the Ryukyus haben nun eine erschreckende Entdeckung gemacht, die zeigt, wie sehr Kunststoffabfälle bereits mit natürlichen Ökosystemen verschmelzen.

Neuer Rekord! Ozeane sind jetzt so warm wie noch nie

An drei Stränden auf Okinawa fanden die Wissenschaftler um Prof. James D. Reimer insgesamt fünf Proben eines neuen Phänomens: Geschmolzenes Polyethylen oder Polypropylen hat sich mit abgestorbenem Korallenschutt zu einem festen Verbund vereinigt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die Forscher tauften diese Gebilde "Plasticorals". Anders als bei anderen Formen von Plastikmüll liegt der Kunststoff hier nicht nur auf der Oberfläche - er ist in die Poren des Korallenskeletts eingedrungen und bildet mit dem Riffmaterial eine untrennbare Einheit.

LESEN SIE AUCH: Schockfund: 900 Teilchen! Seevögel sind voller Plastik >>>>

Strandfeuer als mögliche Ursache

Wie genau Plasticorals entstehen, ist noch nicht vollständig geklärt. Ein Fund lag direkt am Boden einer Feuerstelle am Sosu Beach. Die Wissenschaftler vermuten daher, dass Strandfeuer den Kunststoff erhitzen und so zum Schmelzen bringen könnten. Die Forscher sehen in den Funden auch potenzielle Marker für künftige geologische Untersuchungen. Da Plastik extrem lange in der Umwelt erhalten bleibt, könnten Plasticorals irgendwann dazu dienen, menschliche Plastiknutzung in Sedimentschichten nachzuweisen.

red,21.09.2026, 08:29
Mehr zum Thema
PlastikMüllOzeanÖkologie
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote