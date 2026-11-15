i Die Teams DKB Xperion NXT und G2 Nord bei einem Showmatch. Build a Rocket DKB-Doku enthüllt Vom Zocker zum Profi – Alltag junger Gaming-Talente Eine neue Doku begleitet junge "League of Legends"-Spieler über ein Jahr. Sie zeigt, wie viel Arbeit hinter einer Esport-Karriere steckt. Von Rene Findenig 15.11.2026, 20:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Talent allein reicht nicht: Wer im Esport Profi werden will, braucht mehr als schnelle Reflexe und gute Spielzüge. Eine neue Dokumentation der Deutschen Kreditbank (DKB) begleitet junge "League of Legends"-Spieler und zeigt, wie viel Training, Fitness und mentale Arbeit hinter einer möglichen Profikarriere stecken.

Die rund 20-minütige Doku "NXT In Line – Vom Rift zur Stage" begleitet das Nachwuchsteam DKB Xperion NXT über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr. Im Mittelpunkt steht der Alltag der jungen Spieler und die Frage, was nötig ist, um den Sprung in den professionellen Esport zu schaffen.

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Dabei geht es nicht nur um das Training am Computer. Zum Entwicklungsprogramm gehören auch Sporteinheiten, Ernährungsberatung, sportpsychologische Betreuung und professionelles Coaching. Die DKB unterstützt die Nachwuchsförderung nach eigenen Angaben seit 2020 gemeinsam mit Partnern wie der Esports Player Foundation und Xperion.

Der Sprung in die erste Liga

Ein Beispiel in der Dokumentation ist Luca "Honest" Dohle. Der Spieler von DKB Xperion NXT verfolgt das Ziel, in die erste Liga aufzusteigen. Die Kamera begleitet ihn und seine Teamkollegen im Trainings- und Wettbewerbsalltag.

Wie schwierig der Weg nach oben ist, zeigt auch die Geschichte von Timo "Tockimo" Bock. Er spielte früher bei DKB Xperion NXT und tritt mittlerweile für G2 Nord in der ersten Division der Prime League an. Entscheidend sei vor allem der tägliche Einsatz, sagt Bock. Viele Spieler wüssten zwar, woran sie arbeiten müssten, würden aber nicht konsequent genug daran arbeiten.

Esport und Ausbildung unter einen Hut bringen

Neben dem sportlichen Fortschritt ist auch die Ausbildung ein Thema. Christian Lenz, Sportlicher Direktor der Esports Player Foundation, betont, dass junge Spieler Schule, Ausbildung oder Studium nicht vernachlässigen sollten. Eine Profikarriere im Esport sei kein Ersatz für eine solide berufliche Perspektive.

Die Dokumentation soll Einblicke in Bereiche geben, die bei gewöhnlichen Turnierübertragungen meist nicht zu sehen sind. "NXT In Line – Vom Rift zur Stage" ist auf dem YouTube-Kanal der DKB abrufbar. Weitere Veröffentlichungen sind auf den Kanälen der Esports Player Foundation und von G2 Nord geplant.