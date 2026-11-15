i Eine SMS, ein Link und später ein Anruf: Phishing kann mehrere Schritte umfassen. Wer die Warnsignale kennt, kann sich schützen. iStock / ID Austria Erst SMS, dann Anruf Phishing im Namen der ID Austria – So schützt du dich Kriminelle verschicken gefälschte Nachrichten im Namen der ID Austria. A-Trust erklärt, wie du Phishing erkennst und richtig reagierst. Von Digital Heute 15.11.2026, 19:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine vermeintlich notwendige Datenaktualisierung oder ein angeblicher Sicherheitsvorfall: Phishing-Nachrichten sollen ihre Empfänger dazu bringen, unüberlegt zu handeln. Kriminelle verschicken dafür gefälschte E-Mails und SMS oder locken ihre Opfer auf nachgebaute Websites. Häufig geben sie sich als bekannte Unternehmen, Behörden oder digitale Dienste aus. Aktuell werden laut A-Trust auch betrügerische Nachrichten im Namen der ID Austria versendet.

Die Masche kann mehrere Schritte umfassen. Auf eine gefälschte Aufforderung zur Aktualisierung persönlicher Daten kann etwa ein Anruf folgen. Dabei gibt sich eine Person als Bankmitarbeiter aus und versucht, Zugriff auf das Smartphone, den Computer oder das Online-Banking zu erhalten. Anschließend können die Täter betrügerische Überweisungen durchführen.

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"Phishing ist gerade deshalb so gefährlich, weil eine Nachricht im ersten Moment vollkommen plausibel wirken kann", warnt Markus Vesely, CEO von A-Trust. Ein bekannter Name, ein nachvollziehbarer Anlass und eine vermeintliche Frist könnten rasch Vertrauen schaffen.

Auf diese Warnsignale solltest du achten

Besonders verdächtig sind Nachrichten, die sofortiges Handeln verlangen oder mit einer Kontosperre drohen. Auch Aufforderungen, Passwörter, Bankdaten, TANs oder andere persönliche Informationen über einen Link einzugeben, sollten misstrauisch machen. Schreibweisen im Absender oder in der Webadresse können ebenfalls verräterisch sein. Vorsicht ist außerdem geboten, wenn nach einer Nachricht plötzlich jemand telefonisch Zugriff auf dein Gerät verlangt.

Eine zusätzliche Orientierung gibt es bei SMS-Absendern. Seit 1. Oktober 2026 dürfen laut A-Trust nur registrierte alphanumerische Absenderkennungen an österreichische Endnutzer zugestellt werden. Ob eine Kennung registriert ist, lässt sich im öffentlichen Verzeichnis der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) überprüfen. A-Trust gibt an, für seine SMS-Kommunikation eine solche registrierte Kennung zu verwenden.

So stellt man auf die Vollversion von ID Austria um i ?

Im Zweifel solltest du einen Dienst nicht über den Link in der Nachricht öffnen. Rufe stattdessen die bekannte Website selbst auf oder verwende die offizielle App. Auch ein vertrauter Name oder ein professionelles Erscheinungsbild beweist nicht, dass eine Nachricht echt ist.

Was tun, wenn du bereits reagiert hast?

Hast du persönliche Daten eingegeben oder jemandem Zugriff auf dein Gerät ermöglicht, solltest du rasch handeln und betroffene Zugangsdaten und Passwörter ändern. Sind Bankdaten im Spiel, solltest du unverzüglich deine Bank kontaktieren und Online-Banking, Konto oder Bankkarten sperren lassen. Kontrolliere außerdem deine Kontobewegungen.

Wurde bereits Geld abgebucht, kontaktiere sofort die Bank oder den Zahlungsdienstleister. So kann geprüft werden, ob sich die Zahlung noch stoppen oder zurückholen lässt. Anschließend solltest du Anzeige bei der Polizei erstatten. Nimm dafür dokumentierte Zahlungs- und Kontoinformationen sowie gesicherte Beweise mit.