i Die Anio 6 kostet 199 Euro und verzichtet bewusst auf Kamera, Spiele und Browser. Eltern behalten die Kontakte und Ortung im Blick. Anio Anio 6 vorgestellt Kinder-Smartwatch soll das erste Handy ersetzen Telefonieren und im Notfall Hilfe holen, aber nicht surfen: Die Smartwatch Anio 6 soll Kindern mehr Selbstständigkeit ermöglichen. Von Digital Heute 15.11.2026, 19:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele Kinder bekommen bereits im Volksschulalter ein eigenes Smartphone. Laut der deutschen KIM-Studie 2024 besitzt rund ein Drittel der Acht- bis Neunjährigen ein eigenes Gerät. Bei den Zehn- bis Elfjährigen sind es bereits fast zwei Drittel. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach mehr Selbstständigkeit: Der Schulweg, das Training oder Besuche bei Freunden werden zunehmend allein bewältigt.

Der Bremer Hersteller Anio will mit seiner Smartwatch Anio 6 eine Alternative bieten. Kinder können damit telefonieren, Nachrichten verschicken und im Notfall ihre Eltern kontaktieren. Auf Internetbrowser, Kamera, Spiele und soziale Medien wird bewusst verzichtet. Die Uhr ist für Kinder ab fünf Jahren gedacht, der Schwerpunkt liegt auf dem Grundschulalter.

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Telefonieren mit festgelegten Kontakten

Für den Betrieb benötigt die Anio 6 eine Nano-SIM-Karte mit eigener Telefonnummer. Eltern bestimmen über die kostenlose Anio-App, welche Personen erreichbar sind. Bis zu 20 Kontakte lassen sich freischalten. Anrufe von unbekannten oder unterdrückten Nummern werden blockiert. Zusätzlich können Kinder Sprach- und Textnachrichten verschicken. Auch Emojis und ein Familienchat sind vorgesehen.

Die Uhr funktioniert mit Mobilfunktarifen verschiedener Anbieter. Gemeinsam mit dem Berliner Unternehmen Bling bietet Anio einen eigenen Tarif um fünf Euro monatlich an. Dieser umfasst eine Allnet-Flat und zwei Gigabyte Datenvolumen und ist monatlich kündbar. Die Kosten für die SIM-Karte beziehungsweise den Tarif kommen zum Kaufpreis der Uhr hinzu.

Standort und SOS-Funktion

Eltern können in der App sogenannte sichere Zonen einrichten, etwa rund um die Schule oder den Sportverein. Sie erhalten dann eine Benachrichtigung, wenn das Kind dort ankommt oder den Bereich verlässt. Standardmäßig wird der Standort einmal pro Stunde aktualisiert. Für bestimmte Wege lässt sich die Ortung für bis zu eine Stunde auf einminütige Intervalle umstellen. Eltern können die Standortfunktion auch vollständig deaktivieren.

Für Notfälle gibt es eine SOS-Taste. Wird sie drei Sekunden lang gedrückt, ruft die Uhr nacheinander bis zu drei hinterlegte Kontakte an. Gleichzeitig erhalten alle Nutzer der Familien-App eine Push-Nachricht.

Ohne Kamera und Apps

Auch im Schulalltag soll die Uhr möglichst wenig ablenken. Dafür gibt es einen Schulmodus, in dem Eltern bis zu vier Ruhezeiten festlegen können. Währenddessen zeigt das Display nur die Uhrzeit, Anrufe werden abgelehnt und Nachrichten stummgeschaltet. Die SOS-Taste bleibt weiterhin aktiv.

Die Anio 6 hat weder Kamera noch Browser oder die Möglichkeit, zusätzliche Apps zu installieren. Auch eine Abhörfunktion ist laut Hersteller nicht vorhanden. Die Daten werden nach Angaben des Unternehmens verschlüsselt übertragen und auf Servern in Deutschland gespeichert. Chat- und Telemetriedaten würden automatisiert nach 14 Tagen gelöscht.

Die Smartwatch kostet 199 Euro und ist in zwei Farben erhältlich. Armbänder in 15 Farben und vier Schutzhüllen können ausgetauscht werden. Der Akku soll bis zu zwei Tage halten. Das Gehäuse ist gegen Spritzwasser geschützt, zum Schwimmen eignet sich die Uhr allerdings nicht. Erhältlich ist sie unter anderem online sowie bei ausgewählten Händlern in Deutschland und Österreich.