i Es nutzte nichts, diese Woche gab Nvidia-Boss Jensen Huang seine Verfehlungen zu und trat zurück. REUTERS/Lisi Niesner Neue Enthüllungen Sexskandal! So täuschte Nvidia-Boss seine Manager Nach dem Rücktritt von Jensen Huang kommen neue Vorwürfe ans Licht. Sogar seine engsten Vertrauten sollen nichts von seinen Affären gewusst haben. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 12:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sexskandal um den zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang (63) zieht immer weitere Kreise. Jetzt steht der Verdacht im Raum, dass der Milliardär seine eigenen Spitzenmanager bewusst in die Irre geführt hat. Er soll sogar persönlich dafür gesorgt haben, dass sein Unternehmen Berichte über seine Affären öffentlich zurückweist.

Besonders brisant: Selbst die Rechtsabteilung des Chipkonzerns soll von den angeblichen Beziehungen nichts gewusst haben.

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Nvidia-Chef soll Dementis selbst abgesegnet haben

Wie die "New York Post" unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, soll Huang die öffentlichen Stellungnahmen zu seiner mutmaßlichen Affäre mit der Geschäftsfrau Alice Huang persönlich genehmigt haben.

Zu den angeblich getäuschten Mitarbeitern zählen demnach Nvidias Chefjurist Tim Teter und der für politische Kommunikation zuständige John Rizzo.

Als Berichte über die Beziehung auftauchten, wies Nvidia die Spekulationen entschieden zurück. Rizzo erklärte gegenüber der "New York Times" am 29. Oktober, der Kontakt zwischen Huang und der Geschäftsfrau sei "nicht ungewöhnlich oder unerwartet".

Einen Tag später bestritt auch Huang selbst gegenüber Bloomberg eine Affäre. Er bezeichnete die Beziehung als normal und nicht ungewöhnlich.

60 Manager berichteten direkt an Huang

Wie konnte der Konzernchef seine angeblichen Affären vor so vielen Führungskräften geheim halten? Insider verweisen auf Huangs ungewöhnlichen Führungsstil. Rund 60 Manager sollen ihm direkt unterstellt gewesen sein. An manchen Tagen beantwortete er angeblich bis zu 1.000 E-Mails.

Die Abteilungen waren stark voneinander getrennt. Dadurch hatten selbst hochrangige Führungskräfte nur begrenzten Einblick in andere Unternehmensbereiche. Ein Insider beschrieb diese Struktur gegenüber der "New York Post" als "Jensen by design". Gemeint ist, dass Huang die Organisation bewusst so aufgebaut haben soll, dass kein einzelner Manager über sämtliche Vorgänge Bescheid wusste.

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Chefjurist konfrontierte ihn zu Hause

Besonders unangenehm soll es für Huang am vergangenen Freitagabend geworden sein. Laut den Informationen der "New York Post" suchte Chefjurist Tim Teter den damaligen Konzernchef zu Hause auf. Er wollte wissen, ob die Berichte über eine Affäre mit Alice Huang stimmten.

Bei diesem Gespräch soll Huang die Beziehung schließlich eingeräumt haben. Allerdings habe er darauf bestanden, dass es seine einzige Affäre gewesen sei. Doch schon wenige Tage später tauchten weitere Vorwürfe auf.

Huang soll auch eine Beziehung mit Kimberly Powell gehabt haben, die bei Nvidia als Vizepräsidentin im Gesundheitsbereich tätig ist. Außerdem ist von einer dritten, bisher nicht namentlich genannten Frau die Rede.

Der Huang-Biograf Stephen Witt berichtete, ein früherer Mitarbeiter habe ihm erzählt, dass die angebliche Affäre mit Powell im Unternehmen allgemein bekannt gewesen sei.

Andere Insider schildern die Situation zurückhaltender. Demnach habe es zwar Gerüchte über ein besonders enges Verhältnis gegeben, zunächst aber keine konkreten Beweise.

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Verdacht auf Verbindung zu chinesischer Spionage

Besonders heikel ist die mutmaßliche Beziehung zu Alice Huang. Sie war für das Unternehmen Megaspeed mit Sitz in Singapur tätig.

US-Behörden sollen bereits länger befürchtet haben, dass Megaspeed an der illegalen Lieferung leistungsfähiger Nvidia-Chips nach China beteiligt gewesen sein könnte. Für den Export solcher Chips gelten strenge amerikanische Beschränkungen.

Im Oktober 2025 berichtete die "New York Times" über die möglichen Umgehungen dieser Regeln. Ein Foto zeigte Jensen Huang und Alice Huang im Juni 2024 gemeinsam auf einem Sofa in einer Bar in Taipeh.

Huang soll damals intern darauf bestanden haben, dass die Vermutungen über eine Affäre völlig unwahr und beinahe beleidigend seien.

Nach seinem Rücktritt wird auch untersucht, ob der frühere Nvidia-Chef möglicherweise ins Visier eines ausländischen Geheimdienstes geraten war.

Nvidia und Huang lehnten eine Stellungnahme zu den neuen Vorwürfen gegenüber der NY Postab.