i Ein milliardenschwerer Finanzskandal erschüttert die Türkei. Hunderttausende Anleger sind betroffen. istock Börsen-Schock Milliarden-Skandal! Türkei droht nächster Finanz-Schock Ein milliardenschwerer Finanzskandal erschüttert die Türkei. Hunderttausende Anleger sind betroffen, mehr als 430 Personen im Visier der Justiz. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 08:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Türkei zieht ein gewaltiger Finanzskandal immer größere Kreise. Hunderttausende Anleger sind betroffen, zahlreiche Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Nun könnte die Affäre auch internationale Investoren in die Flucht schlagen.

Begonnen hatte die Krise im September, als mehrere Investmentfonds zusammenbrachen. Zeitweise verwalteten die betroffenen Fonds mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Besonders auffällig waren die enormen Gewinne einzelner Anbieter. Ein Fonds von Tera Portföy legte zwischenzeitlich um mehr als 15.000 Prozent in türkischer Lira zu, wie "Wallstreet-Online" berichtet.

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Ermittler vermuten Manipulation

Hinter den hohen Renditen sollen gezielte Kursmanipulationen stecken. Laut Ermittlern kauften Fonds große Aktienpakete kleiner Unternehmen und trieben damit deren Börsenwert nach oben. Als die Kurse einbrachen, konnten zahlreiche Anleger ihr Geld nicht mehr rechtzeitig zurückbekommen.

Die türkische Finanzaufsicht ordnete daraufhin die Abwicklung von 131 Fonds an. Der Leitindex BIST 100 erlebte seinen schwächsten September seit der Finanzkrise 2008.

Ex-Ministerin unter Verdacht

Mittlerweile wird gegen mehr als 430 Personen ermittelt. Bis zum 11. November saßen laut türkischen Medien 123 Verdächtige in Untersuchungshaft. Darunter ist die frühere Ministerin Fatma Betül Sayan Kaya. Sie soll laut Opposition aus rund drei Millionen Dollar Investment etwa 43 Millionen Dollar Gewinn gemacht haben. Kaya bestreitet die Vorwürfe.

Auch ein ehemaliger Börsenchef wurde festgenommen. Der Leiter der Bankenaufsicht ersuchte Präsident Recep Tayyip Erdoğan zudem um seine Entlassung und weist Anschuldigungen zurück.

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Milliarden bereits abgezogen

Jetzt drohen weitere Folgen: Der Indexanbieter MSCI könnte die Türkei bis Juni 2027 vom Schwellenland zum Frontier Market oder zum eigenständigen Markt herabstufen, sollten ausreichende Verbesserungen ausbleiben. Internationale Fonds könnten dadurch gezwungen sein, türkische Aktien abzustoßen.

Schon bis Ende Oktober zogen ausländische Anleger innerhalb von sieben Wochen netto rund 3,65 Milliarden Dollar aus türkischen Wertpapieren ab. Die Abflüsse sind allerdings nicht allein auf den Skandal zurückzuführen.

Europäische Banken gelten derzeit nicht als unmittelbar gefährdet. Für die Türkei könnte der Vertrauensverlust dennoch schwerwiegende Folgen haben und die Finanzierung von Staat und Unternehmen verteuern.