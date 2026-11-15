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Der Nvidia-Gründer soll eine Rückkehr an die Konzernspitze erwägen. Das berichtet die
Der Nvidia-Gründer soll eine Rückkehr an die Konzernspitze erwägen. Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf mehrere Quellen.
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Nach Skandal und Rücktritt

Jensen Huang soll Rückkehr als Nvidia-CEO erwägen

Nach seinem Rücktritt könnte Jensen Huang wieder Nvidia-Chef werden. Laut "Financial Times" hat er Gespräche mit Vertrauten geführt.
Von Digital Heute
15.11.2026, 21:07
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Nach seinem Rücktritt könnte Jensen Huang wieder an die Spitze von Nvidia zurückkehren. Laut einem Bericht der "Financial Times" hat der 63-Jährige bereits Gespräche mit Vertrauten geführt.

Nach Nvidia-Affäre ist die mysteriöse Managerin weg

Wie die britische Wirtschaftszeitung am Sonntagabend unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, erwägt Huang eine Rückkehr als Vorstandschef des Chipkonzerns. Zuvor sollen sich bereits Nvidia-Mitarbeiter für seine Rückkehr ausgesprochen haben.

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Ein Sprecher von Nvidia und ein Sprecher Huangs wollten sich gegenüber der "Financial Times" nicht zu dem Bericht äußern. Ob und wann Huang tatsächlich wieder die Führung übernehmen könnte, ist damit offen.

Huang war nach Berichten über eine mutmaßliche Verbindung zu einer Frau, die US-Behörden dem chinesischen Geheimdienst zuordnen, von seinem Posten zurückgetreten.

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In einer Mitteilung an die Mitarbeiter soll er eine Affäre eingeräumt, zugleich aber beteuert haben, nichts von einer möglichen Spionagetätigkeit der Frau gewusst zu haben. Vorübergehend übernahm Finanzchefin Colette Kress die Führung.

red, 15.11.2026, 21:07
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