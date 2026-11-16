i Der Microsoft-Ausfall betraf zahlreiche Länder. IMAGO/NurPhoto Fehler monatelang unentdeckt Microsoft-Kollaps – so kam es zum Mega-Ausfall Ein folgenschwerer Softwarefehler brachte Microsoft-Dienste weltweit zum Absturz. Nun ist klar, wie genau es zu dem Chaos kommen konnte. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 14:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein monatelang unentdeckter Softwarefehler hat in der vergangenen Woche für einen weltweiten Ausfall wichtiger Microsoft-Dienste gesorgt. Outlook, Teams und weitere Anwendungen waren stundenlang nur eingeschränkt oder überhaupt nicht erreichbar. Jetzt hat der US-Konzern erklärt, wie es zu der folgenschweren Störung kommen konnte.

Gleich drei technische Probleme lösten eine regelrechte Kettenreaktion aus. Auf dem Höhepunkt des Ausfalls am Donnerstagabend reagierten mehr als 80 Prozent der zuständigen Rechner nicht mehr. Betroffen waren Nutzer in mehr als 70 Ländern.

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Fehler schlummerte monatelang im System

Den Ursprung hatte die Störung in einer Software-Änderung, die Microsoft bereits im Juli an einer zentralen digitalen Schnittstelle für den Datenverkehr von Microsoft 365 vorgenommen hatte. Mehr als drei Monate blieb der Fehler unbemerkt.

Bei vorherigen Tests im Labor war das Problem nicht aufgefallen. Dort kam vor allem ältere Technik zum Einsatz. Tatsächlich trat der Fehler jedoch insbesondere auf neueren und leistungsstärkeren Servern auf, berichtet "Krone".

Nutzer rund um Globus betroffen

Am vergangenen Donnerstag kamen zwei weitere Faktoren hinzu. Ausgerechnet während der Hauptnutzungszeit in den USA wurde das Videokonferenzprogramm Teams planmäßig auf dieselbe zentrale Infrastruktur umgestellt. Dadurch stieg der Datenverkehr deutlich an. Gleichzeitig standen aufgrund eines anderen technischen Problems bereits knapp 14 Prozent der Serverkapazitäten vorübergehend nicht zur Verfügung.

Als erste Rechner unter der zusätzlichen Belastung ausfielen, verteilte Microsofts automatische Steuerung die Anfragen auf die verbliebenen Server. Doch auch diese waren von demselben Softwarefehler betroffen. Innerhalb von weniger als zwei Stunden breitete sich der Ausfall auf nahezu das gesamte System aus. Zusätzlich versagten digitale Schutzbarrieren zwischen den einzelnen Weltregionen. Dadurch blieb die Störung nicht auf einzelne Gebiete beschränkt, sondern erfasste Nutzer rund um den Globus.

Outlook bereitete besonders große Probleme

Die Wiederherstellung der Dienste verlief unterschiedlich schnell. Während Teams und der Online-Speicher OneDrive vergleichsweise rasch auf alternative Wege umgeleitet werden konnten, war das beim stark ausgelasteten E-Mail-Dienst Outlook nicht möglich.

Die Reparatur zog sich deshalb bis Samstag hin. Ein Problem dabei: Neu gestartete Server brachen unmittelbar wieder unter der großen Zahl wartender Anfragen zusammen. Microsoft musste schließlich ein spezielles Reparatur-Update entwickeln und die betroffenen Server schrittweise in Gruppen neu starten.

Krankenhäuser mussten auf Papier ausweichen

Die Folgen waren in mehr als 70 Ländern spürbar. Unternehmen, Gerichte, Schulen und Behörden konnten teilweise stundenlang nicht auf E-Mails, Kalender und Online-Dokumente zugreifen.

Besonders schwer traf es das Gesundheitswesen. In Großbritannien und Kanada mussten Krankenhäuser und Arztpraxen teilweise auf Papierakten zurückgreifen und einzelne Termine verschieben.

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In zahlreichen Büros wichen Beschäftigte notgedrungen auf private Messenger wie WhatsApp oder das Telefon aus. Risiko-Analysten schätzen den weltweiten wirtschaftlichen Produktivitätsausfall auf mehrere Milliarden Dollar.

Experten warnen vor Abhängigkeit

Der Vorfall hat auch die Diskussion über die digitale Abhängigkeit von einzelnen Technologiekonzernen neu entfacht. IT-Fachleute, Datenschützer und europäische Wettbewerber kritisieren das sogenannte Klumpenrisiko: Wenn Unternehmen und Behörden ihre gesamte Bürokommunikation über eine einzige Cloud-Plattform abwickeln, kann ein technischer Fehler weitreichende Folgen haben.