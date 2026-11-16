i Der Hype um die Veröffentlichung von GTA 6 ist groß. REUTERS/Corey Rudy Hype um Release Bekannte Firma gibt 7.000 Mitarbeitern für GTA 6 frei Weltweit fiebern Gaming-Fans dem Release von GTA 6 entgegen. Eine Firma in der Schweiz gibt ihren rund 7.000 Angestellten frei. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 13:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag ist es so weit: GTA 6 kommt endlich in die Regale. Auf den Straßen der Schweiz sieht man schon überall Werbung für das neue Game. Zahlreiche Onlineshops und Geschäfte bieten das Spiel bereits an. In den USA und Großbritannien nehmen sich laut einer Umfrage von PCMag rund acht Prozent der erwachsenen Gamer extra frei oder passen ihre Arbeitszeit an. Bei den Jungen sind es sogar 13 Prozent – wie 20 Minuten berichtet.

Auch in der Schweiz gibt es viele, die sich extra Urlaub eingetragen haben, um so viel wie möglich zu spielen.

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Das könnte sogar wirtschaftliche Auswirkungen haben: Laut International Business Times könnte der Release der US-Wirtschaft bis zu eine Milliarde Dollar kosten. Ein Wirtschaftsexperte aus Barcelona schätzt, dass am Donnerstag bis zu 1,5 Millionen Angestellte freinehmen oder sich krankmelden.

Schweizer Firma lässt Mitarbeitende zum Zocken daheim

Ein großes Schweizer Unternehmen reagiert schon vorab: Logitech, der bekannte Computerzubehör-Hersteller mit Sitz in Lausanne, gibt seinen 7.000 Mitarbeitenden am 19. November frei – damit sie Zeit zum Spielen haben. "Es ist an der Zeit, mit dem Klischee aufzuräumen, dass Gaming Zeitverschwendung ist", sagt Logitech-Chefin Hanneke Faber.

Auch Personalchefin Elaine Chard betont: "Wenn sich Menschen bewusst Zeit nehmen, um abzuschalten, sich zu entspannen und sich ganz dem Spiel hinzugeben, kehren sie mit klarerem Fokus, neuer Energie und frischen Ansätzen für komplexe Herausforderungen zurück."

Andere große Schweizer Unternehmen bleiben gelassen. Swisscom weiß zwar über den bevorstehenden Release Bescheid, sieht aber laut eigenen Angaben keine auffällige Zunahme bei Urlaubstagen rund um den 19. November.

Auch die Post und die SBB können nicht sagen, ob Mitarbeitende wegen GTA 6 frei genommen haben. Bei der Post heißt es dazu: "Grundsätzlich haben Mitarbeitende die Möglichkeit, freizunehmen oder Überstunden abzubauen, wenn es die betriebliche Situation zulässt."

GTA 6-Start: Keine großen Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft erwartet

Für die Schweizer Wirtschaft wird der Launch von GTA 6 wohl kaum spürbare Folgen haben. Zwar ist es ein Großereignis für die Gaming-Szene, aber für die Wirtschaft insgesamt spielt das kaum eine Rolle – das sagt auch die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich. "Spürbar dürfte er jedoch höchstens für die kleine Sparte an Elektronik- und Konsolenhändlern sein", erklärt Konsumexpertin Bente Presse. Laut ihr wird sich der Verkaufsstart in den Wirtschaftszahlen kaum zeigen.

"Der zusätzliche Umsatz macht nur einen winzigen Bruchteil des privaten Konsums aus." Außerdem erscheint GTA 6 mitten in der Black-Friday- und Weihnachtssaison. Ein möglicher Effekt dürfte deshalb in den ohnehin starken saisonalen Schwankungen untergehen, so Presse.

Die Bilder des Tages i ?

Auch die Sorge, dass viele Gamer am Erscheinungstag freinehmen und so der Wirtschaft schaden, hält die Expertin für übertrieben. "Bei einer Abwesenheit am Launch-Tag, selbst wenn diese massenhaft auftreten sollte, handelt es sich vermutlich nicht um einen zusätzlichen Arbeitsausfall, sondern um eine Verschiebung des ohnehin vorgesehenen Urlaubsbezugs." Über das ganze Jahr gesehen dürfte sich das kaum auswirken.