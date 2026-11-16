i Chef und TUDI-Gründer Yasar Turan (r.) mit Prokuristen Ünsal Turan (l.) hatte die Idee, die Mitarbeiter jubeln. zVg/Hersteller Bezahlter Sonderurlaub Wegen GTA 6 – Wiener Chef gibt seinen Mitarbeitern frei Anlässlich des Releases des lang erwarteten Videospiels GTA 6, ließ sich eine Wiener Firma etwas ganz Besonderes einfallen. Von Justine Gull 16.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Vorfreude auf GTA 6! Das heiß ersehnte Videospiel sorgt schon vor seiner Veröffentlichung für Gesprächsstoff. Die Wiener Firma "Tudi Elektrotechnik" aus Margareten hat sich anlässlich des angekündigten Releases nun etwas ganz Besonderes für ihre Mitarbeiter einfallen lassen. Wie ein Angestellter gegenüber "Heute" berichtet, dürfen sich die Beschäftigten für den Verkaufsstart sogar freinehmen – und das bei voller Bezahlung!

Zwei Tage Sonderurlaub für GTA 6

In einer internen Nachricht verkündete der Prokurist des Unternehmens die ungewöhnliche Aktion. Demnach sollen die Mitarbeiter am 19. und 20. November die Möglichkeit bekommen, bezahlten Sonderurlaub in Anspruch zu nehmen. "Allen Mitarbeitern wird bezahlter Sonderurlaub gewährt", heißt es in der Mitteilung. Wer das Angebot nutzen möchte, muss lediglich rechtzeitig die Geschäftsführung darüber informieren.

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Besonders erfreulich für die Angestellten: Die freien Tage gehen nicht zulasten ihres regulären Urlaubsanspruchs. "Die beiden Urlaubstage werden selbstverständlich vollständig bezahlt und nicht vom regulären Urlaubsanspruch abgezogen", stellt das Unternehmen klar.

Firma bestätigt ungewöhnliche Aktion

Auf "Heute"-Nachfrage bestätigt "Tudi" die Pläne. "Wir können bestätigen, dass die Möglichkeit, unseren Mitarbeitern zum Release von GTA 6 freizugeben, tatsächlich geplant ist", heißt es in einer Stellungnahme. Prokurist Ünsal Turan und das Technikerteam hätten der Idee bereits zugestimmt.

Entstanden sei die Aktion mit einem Augenzwinkern. Das Unternehmen wisse, wie groß die Vorfreude auf das Videospiel sei und wie lange zahlreiche Fans bereits auf die Veröffentlichung warten würden. Deshalb wolle man den Mitarbeitern eine besondere Freude bereiten und ihnen ermöglichen, den Tag in vollen Zügen zu genießen.

Mitarbeiter begeistert

Innerhalb des Unternehmens kommt die Idee jedenfalls bestens an. "Die Reaktionen innerhalb unseres Teams waren durchwegs positiv", erklärt die Firma gegenüber "Heute". Die Aussicht auf einen freien Tag zum Release habe für große Begeisterung gesorgt.

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Auch ein Mitarbeiter freut sich über das Angebot und möchte es in Anspruch nehmen. "Mein Chef lässt es mir genehmigen", erzählt er gegenüber "Heute".

Für die Gaming-Fans im Unternehmen könnte sich das lange Warten damit gleich doppelt lohnen: Neben dem heiß ersehnten Videospiel winken auch noch bezahlte freie Tage.