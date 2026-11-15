i Am Samstagabend kam es zu einem folgenschweren Unfall in Favoriten. Leserreporter Zwei Schwerverletzte in Wien Sieben Verletzte! Polizeiauto auf Gehsteig geschleudert Zwei Polizeiautos krachten am Samstag in Favoriten ineinander. Ein Streifenwagen wurde auf den Gehsteig geschleudert und erfasste mehrere Personen. Von Justine Gull 15.11.2026, 14:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Unfall in Wien-Favoriten! Am Samstagabend kam es in der Gudrunstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Polizeifahrzeugen. Die beiden Streifenwagen waren zur Unterstützung eines Rettungseinsatzes unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache miteinander kollidierten. Insgesamt wurden sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Polizeiauto auf Gehsteig geschleudert

Die Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Bereitschaftseinheit Wien waren wegen eines psychisch auffälligen und aggressiven Patienten alarmiert worden. Als die beiden Streifenwagen zeitgleich am Einsatzort eintrafen, kam es zum Zusammenstoß.

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Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Polizeiautos auf den Gehsteig geschleudert. Dabei wurden drei Rettungssanitäter und drei Passanten verletzt. Auch eine Polizistin, die sich in einem der Streifenwagen befand, erlitt Verletzungen.

Zwei Schwerverletzte nach Crash

Besonders schwer traf es einen 20-jährigen Rettungssanitäter und einen 76-jährigen Passanten. Beide erlitten schwere Verletzungen. Alle sieben Verletzten wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die übrigen fünf Verletzten konnten mittlerweile wieder nach Hause entlassen werden.

An beiden Polizeifahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zudem wurde die Eingangstür eines Gasthauses an der Unfallstelle schwer beschädigt.

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Der aggressive Patient wurde unterdessen in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Wie es zur Kollision der beiden Polizeiautos kommen konnte, ist noch unklar. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.