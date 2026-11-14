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Warst du dieses Jahr bei einem Krampuslauf? Zeig uns deine Schnappschüsse
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iStock Guzel Kolobova
"Heute"-Leserfotos

Schaurig! Zeig uns deine Krampus- und Perchtenfotos

Krampusse und Perchten sorgen in Österreich wieder für ordentlich Gänsehaut. Jetzt wollen wir deine spektakulärsten Schnappschüsse sehen!
Von Community Heute
14.11.2026, 18:16
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Schaurige Fratzen, riesige Hörner und ohrenbetäubendes Glockengeläut – wenn Krampusse und Perchten durch Österreichs Straßen ziehen, ist Gänsehaut garantiert! Die traditionellen Gestalten sorgen besonders in der Vorweihnachtszeit für ein schaurig-schönes Spektakel und locken zahlreiche Schaulustige zu den beliebten Umzügen.

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Ob kunstvoll geschnitzte Holzmasken, zottelige Felle oder aufwendig gestaltete Kostüme – bei den Krampus- und Perchtenläufen gibt es einiges zu bestaunen. Während der Krampus traditionell rund um den Nikolaustag am 6. Dezember unterwegs ist, haben Perchtenläufe ihren Ursprung vor allem in den Bräuchen rund um den Jahreswechsel.

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Grusel-Spektakel! Jetzt sind deine Fotos gefragt

Warst du schon einmal bei einem Krampus- oder Perchtenlauf dabei? Hast du besonders gruselige Masken entdeckt oder bist du vielleicht sogar selbst als Krampus oder Percht unterwegs? Dann wollen wir deine spektakulärsten Schnappschüsse sehen! Egal ob beeindruckende Kostüme, schaurige Fratzen oder besondere Momente bei einem Umzug – teile deine Erlebnisse mit der "Heute"-Community.

Jetzt bist du gefragt! Schick uns deine besten Krampus- und Perchtenfotos und verrate uns, wo die Aufnahmen entstanden sind. Vielleicht steckt hinter deiner Maske sogar eine ganz besondere Geschichte? Wir freuen uns auf deine Einsendungen und sind gespannt, welche schaurigen Gestalten unsere Leser vor die Linse bekommen!

red, 14.11.2026, 18:16
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