Mit 1,5 Promille! Lenker (66) überschlägt sich in Wien

Heftiger Crash in der Wiener Leopoldstadt! Am Freitagnachmittag kam es knapp vor 16.00 Uhr in der Oberen Donaustraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Autofahrer kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen am rechten Straßenrand abgestellten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich sein Wagen und blieb schließlich auf dem Dach liegen.
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Wie die Polizei berichtet, soll der 66-Jährige bereits vor dem Unfall durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen sein. Laut ersten Zeugenaussagen war der Mann mit seinem Auto in Schlangenlinien unterwegs.
Ein anschließend durchgeführter Alkomattest brachte schließlich ein deutliches Ergebnis: Der Lenker hatte rund 1,5 Promille Alkohol im Blut. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab.
Der Autofahrer hatte bei dem heftigen Zusammenstoß Glück im Unglück. Er erlitt mehrere leichte Verletzungen im Kopfbereich. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Auch an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Berufsfeuerwehr Wien musste anrücken, um die schwer beschädigten Autos von der Unfallstelle zu entfernen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.