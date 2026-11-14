i Am Samstag kam es zu einem Unfall mit der Tierrettung. Leserreporter Zwei Verletzte Crash in Wien! Tierrettung kippt mit Katze an Bord um In Margareten krachten ein Auto und ein Fahrzeug der Tierrettung zusammen. Zwei Personen wurden verletzt, auch eine Katze musste versorgt werden. Von Justine Gull 14.11.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Crash in Wien-Margareten! Gegen 2 Uhr nachts rückten die Einsatzkräfte in die Schönbrunner Straße aus. Der Grund: Im Kreuzungsbereich mit dem Gaudenzdorfer Gürtel war es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten ein Pkw und ein Einsatzfahrzeug der Tierrettung miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug der Tierrettung auf die Seite. Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Gegenüber "Heute" bestätigte ein Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz. Die Florianis betreuten bis zum Eintreffen der Berufsrettung die Verletzten. Danach stellten sie das Fahrzeug auf und entfernten beide Fahrzeuge von der Straße.

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Anschließend machten sich die Einsatzkräfte daran, die Unfallstelle zu räumen. Das umgekippte Auto wurde wieder auf die Räder gestellt. Danach entfernten die Florianis beide Unfallfahrzeuge von der Straße.

Auch Katze bei Unfall betroffen

Besonders brisant: Im Einsatzfahrzeug der Tierrettung befand sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auch eine Katze. Das Tier musste nach dem Unfall ebenfalls versorgt werden. Anschließend wurde die Samtpfote zur weiteren Betreuung in eine Tierklinik gebracht.

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Wie ein Sprecher der Berufsrettung Wien auf "Heute"-Nachfrage bestätigte, erlitten die beiden Unfallopfer leichte Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrzeug der Tierrettung kommen konnte, ist derzeit noch unklar.