i In Wien-Margareten platzt einem gehbehinderten Anrainer der Kragen. Der Wiener spricht von "systematischer Parkplatzvernichtung". Leserreporter Park-Chaos in Wien Gehbehinderter Wiener wütet über Parkplatzvernichtung Parkplatz-Ärger in Margareten! Ein Wiener ist auf sein Auto angewiesen, "Öko-Projekte" machen seinen Alltag mittlerweile immer schwieriger. Von Community Heute 13.11.2026, 13:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weniger Parkplätze, neue Einbahnregelungen und eine meterlange, ungenutzte Holzterrasse: In Wien-Margareten platzt einem gehbehinderten Anrainer der Kragen. Der Wiener spricht von "systematischer Parkplatzvernichtung".

"Wird systematisch an Parkraumvernichtung gearbeitet

"Heute"-Leser Heinz ist gehbehindert und deshalb auf sein Auto angewiesen. Amtswege, Arzttermine und tägliche Erledigungen sind mittlerweile mit mühsamer Parkplatzsuche verbunden. Heinz selbst hat keinen eigenen Behindertenparkplatz.

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Vor allem die Umgestaltung rund um die Rüdigergasse macht ihm das Leben schwer. "Seit wir eine grüne Bezirksregierung haben, wird systematisch an der Parkraumvernichtung gearbeitet", schimpft der Wiener.

Besonders sauer stößt ihm eine Holzplattform in der Grüngasse auf. Diese stehe laut Heinz seit einem Monat völlig ungenutzt herum. Seine Anliegen beim Bezirksamt seien bisher ignoriert worden.

"Systematisch!" Wiener wütet wegen Parkplatzvernichtung i ?

"Einbahn-Wirrwarr" sorgt für Ärger

Auch die Verkehrsführung bringt den Wiener auf die Palme. Ein neues "Einbahn-Wirrwarr" sorge für zusätzliche Autofahrten. "Wir sollen unsere Autos stehen lassen und mit Öffis fahren. Aber wo?", fragt der gehbehinderte Mann verzweifelt.

"Heute" fragte bei der Bezirksvorstehung nach. Dort erklärt man, dass die Rüdigergasse derzeit in eine begrünte, verkehrsberuhigte Wohnstraße umgestaltet wird. Die Planung sei im Rahmen eines umfangreichen Beteiligungsprozesses mit Anrainern erfolgt.

Bezirk erklärt Parkplatz-Chaos

Auch zum "Einbahn-Wirrwarr" gab der Bezirk Antworten: Wegen der Bauarbeiten muss die Kreuzung Rüdigergasse/Grüngasse für rund drei Wochen gesperrt werden. Damit alle Häuser erreichbar bleiben, werden die schmalen Einbahnen vorübergehend als Sackgassen mit Gegenverkehr geführt. Nach Abschluss der Arbeiten sollen die beidseitigen Parkspuren in der Grüngasse wieder zur Verfügung stehen.

Und was hat es mit der Holzplattform auf sich? Laut Bezirk handelt es sich um eine sogenannte "Grätzloase" vor der Grüngasse 36. Die öffentlich zugängliche Gemeinschaftsterrasse wurde von Anrainern beantragt und nach einer Ortsverhandlung von der MA 46 bewilligt.

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Für Heinz bleibt die Situation ärgerlich: Während der Bezirk auf mehr Grün und Verkehrsberuhigung setzt, sieht sich der gehbehinderte Wiener bei der Parkplatzsuche zunehmend im Nachteil.