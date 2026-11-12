i Malheur für den "Fiakerbaron" Wolfgang Fasching – und das ausgerechnet zu Faschingsbeginn. Denise Auer, VGT Fiaker-Baron im "Heute"-Talk "Volltrotteln!" Nach Fiaker-Drama spricht der Kutscher In der Wiener Innenstadt kam es Mittwoch zu einem Fiaker-Drama, zwei Pferde liefen panisch los und stürzten neben einem Brunnen. So kam es dazu. Von Community Heute 12.11.2026, 15:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schweres Malheur für Kutscher Wolfgang Fasching (60). Ausgerechnet zu Faschingsbeginn gingen dem selbst ernannten "Fiaker-Baron" die Pferde durch. Funken sprühten, panisch galoppierten zwei weiße Rösser durch die Passage in der Rotenturmstraße, kurz darauf kippte die Kutsche um, die Tiere kamen beim Marmorbrunnen in der Erlgasse zu Sturz.

Fiaker-Baron musste aufs Klo, dann geschah Unglück

Im Gespräch mit "Heute" erklärt der Simmeringer Kutscher, wie es zum dramatischen Unfall kam. Gegen 17 Uhr hatte er seine letzte Kundschaft zum Hotel Sacher gefahren. Der erfahrene Fiaker-Fahrer ging fest davon aus, den Weg zurück zu den Stallungen am Rande Wiens ohne Gang auf die Toilette zu schaffen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Doch mitten in der Wiener Innenstadt übermannte ihn plötzlich das menschlichste aller Bedürfnisse. "Also hielt ich mit meinen Pferden am Stephansplatz, das ist ein gewohntes Umfeld für die Tiere."

Höflich bat der 60-Jährige zwei Kollegen, auf seine Pferde aufzupassen und betätigte die Feststellbremse, der Fiaker-Baron huschte aufs stille Örtchen. Doch als er erleichtert zurückkehrte, war das schwerwiegende Missgeschick bereits geschehen – die Zugpferde waren weg.

„Für was stelle ich euch zwei Volltrotteln hier hin? Ich habe auch extra gesagt, dass die Pferde frisch sind.“ Wolfgang Fasching, der "Fiakerbaron" und seine erste Reaktion auf das Pferde-Unglück

Fasching fand seine beiden Pferde dutzende Meter entfernt, in der Ertlgasse am Boden liegend. "Wofür stelle ich euch zwei Volltrotteln hin? Ich habe auch extra gesagt, dass die Pferde frisch sind (Anm.: unerfahrene Fiaker-Pferde)", rief er wutentbrannt seinen Kollegen zu.

i ?

Die Pferde waren in Schockstarre – sofort löste Fasching die Geschirre. Nach dem Eintreffen des Tierarztes ging es für die Pferde übrigens unfallfrei zurück in den Stall. "Sie haben jetzt eine Woche Krankenstand", erklärt der Fiaker-Baron gegenüber "Heute". Täglich werden sie von einem Tierarzt untersucht, können sich in Ruhe erholen.

Kollegen bis zum Eintreffen der Polizei verschwunden

Beide tapferen Tiere sollen Abschürfungen erlitten haben, bei einem Pferd sei zudem eine Rippenprellung festgestellt worden. "Sie sind relativ unerfahren. Gerade deshalb ärgert es mich, dass es soweit gekommen ist", so der bekannte Kutscher.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

Er wird nun nach dem Tierhaltergesetz angezeigt. Gegenüber der Polizei zeigte sich Fasching im Fall kooperativ. "Es muss doch möglich sein, dass man darauf vertraut, dass alles in Ordnung sein wird, wenn man zwei Kollegen kurz um einen Gefallen bittet", so der 60-jährige Kutscher. Kurios: Beim Eintreffen der Beamten waren die beiden Kollegen laut Fasching bereits wieder verschwunden – schlimmer Verdacht: Fiakerflucht!