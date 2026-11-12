Funkenflug! Fiaker-Pferde rasen in Panik durch Passage

In der Rotenturmstraße im Herzen Wiens kam es am Mittwoch gegen 20 Uhr zu besorginserregenden Szenen: Zwei Fiaker-Pferde gerieten in Panik und galoppierten plötzlich in einer Einkaufspassage von alleine los. Der Kutscher rannte noch hinterher - vergeblich: Die Pferde donnerten in einen Brunnen, stürzten und blieben auf dem Asphalt liegen. Dutzende Augenzeugen gerieten in Schockstarre.
Wie in einem Leserreporter-Video zu sehen ist, war der Fiaker offensichtlich ohne Fahrer unterwegs. Plötzlich liefen die Pferde los und rasten im Eiltempo durch die Einkaufspassage. Wenige Meter später, bei der Kreuzung Rotenturmstraße Ecke Ertlgasse, krachten sie in einen Brunnen und stürzten.
Ein "Heute"-Leser wurde auf die dramatische Szene aufmerksam: Die Pferde lagen auf der Straße, die Kutsche war umgekippt. Der ungewöhnliche Anblick sorgte für jede Menge Wirbel.
Gegenüber "Heute" bestätigte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sollen die Pferde bereits versorgt und zum Stephansplatz gebracht worden sein. Die Florianis stellten das Fahrzeug auf und konnten nach rund 30 Minuten abrücken.
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Die Pfotenhilfe reagiert in einer Presseaussendung schockiert über die Ereignisse in der Wiener Innenstadt. "Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie gefährlich der Einsatz von Pferden im hektischen Stadtverkehr ist", betont Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Tierschutzorganisation.
Viele Städte würden bereits auf moderne, motorisierte und pferdefreie Alternativen für touristische Kutschenfahrten setzen. Die Pfotenhilfe fordert diesbezüglich ein Umdenken.