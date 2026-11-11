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Am Mittwoch besetzten mehrere Aktivisten die Wiener Hauptuni.
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Protest am Schottentor

Aktivisten besetzen Uni-Eingang – Polizei rückt aus

Mehrere Aktivisten besetzten im Zuge einer Protestaktion den Eingangsbereich der Universität Wien. Die Polizei ist vor Ort.
Von Community Heute
11.11.2026, 15:59
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Großeinsatz an der Uni Wien! Am Mittwochnachmittag sorgte eine Protestaktion am Schottentor für Wirbel. Mehrere Aktivisten hatten den Eingangsbereich des Universitätsgebäudes besetzt. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Einsatzkräften aus.

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Polizei löst Demonstration auf

Gegenüber "Heute" bestätigte Polizeisprecherin Irina Steirer den Einsatz. Demnach handelte es sich um eine unangekündigte Demonstration, die um 15.45 Uhr von der Polizei aufgelöst wurde.

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Doch nicht alle Teilnehmer wollten den Eingangsbereich freiwillig verlassen. Einige Aktivisten weigerten sich laut Polizei, der Aufforderung nachzukommen. Die Beamten begannen deshalb damit, die verbliebenen Personen aus dem Bereich zu entfernen.

Wie viele Personen sich insgesamt an der Protestaktion beteiligten und wie viele von der Polizei entfernt werden mussten, ist derzeit noch unklar. Auch ob es im Zuge des Einsatzes zu Festnahmen kam, ist bislang nicht bekannt. Welche Forderungen die Aktivisten mit ihrer Aktion durchsetzen wollten, ist ebenfalls noch offen.

red, 11.11.2026, 15:59
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