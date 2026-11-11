i Die berühmte rote Weihnachtsmasche von Popp & Kretschmer in der Wiener City fällt heuer aus. Grund sind neue Sicherheitsauflagen der Behörden in Wien. Dafür gibt es nun Mascherl-Shirts. Denise Auer / Modehaus Popp & Kretschmer "Sorry Vienna" Mascherl eingesperrt! Jetzt kommen Shirts zu Kult-Deko Das berühmte Mascherl in der Wiener City wird heuer nicht über dem Modehaus Popp & Kretschmer strahlen. Nun reagiert das Geschäft – mit neuen Shirts. Von Justine Gull 11.11.2026, 09:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein echter Hingucker in der Wiener Innenstadt: Das riesige rote Mascherl über dem Modehaus Popp & Kretschmer auf der Kärntner Straße Ecke Walfischgasse erlangte weltweite Berühmtheit und gehört für viele Wiener und Touristen längst zur Weihnachtszeit dazu.

Behörde stoppt Kult-Mascherl

Doch heuer sucht man die beliebte Dekoration an der Fassade vergeblich. Stattdessen musste die Kult-Deko ins Innere des Geschäfts verlegt werden. Nun kommt das Mascherl auch als T-Shirt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Jedes Jahr zieht das überdimensionale rote Mascherl am Modehaus Popp & Kretschmer in der Wiener City die Blicke auf sich. Für Touristen ist es ein beliebtes Fotomotiv, für viele Wiener gehört es zur vorweihnachtlichen Stimmung einfach dazu. Wer nun vor dem traditionsreichen Modegeschäft steht, sucht das riesige rote Mascherl an der Außenfassade vergeblich.

Der Grund: Das berühmte rote Mascherl hängt heuer wegen strenger Sicherheitsauflagen der Stadt Wien nicht an der Fassade von Popp & Kretschmer. Nach dem Selfie-Ansturm im Vorjahr müsste das Modehaus unter anderem einen teuren Ordnerdienst finanzieren – das ist für das Unternehmen wirtschaftlich nicht machbar. Zusätzlich hätte die Beleuchtung des Mascherls bei zu großem Besucherandrang gedimmt oder sogar ganz abgeschaltet werden müssen.

Kult-Mascherl gibt's jetzt zum Anziehen

Ganz verschwunden ist das berühmte Mascherl allerdings nicht. Die rote Masche befindet sich nun im Inneren des Geschäfts. Das Modehaus setzt nun darüber hinaus auf Mode mit Wiedererkennungswert: Gleich fünf T-Shirts rund um das bekannte Weihnachtsmotiv werden online angeboten.

Damit wird aus dem beliebten Fotomotiv ein Stück Wiener Weihnachtskult zum Anziehen. Wer sich ein Mascherl-Shirt ergattern möchte, sollte jedenfalls schnell sein: Die Stückzahl ist limitiert, der Preis liegt bei 79 Euro.