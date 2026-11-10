i Welches Sternzeichen bist du wirklich: Finde es heraus! iStock Widder oder doch Wassermann? Welches Sternzeichen steckt wirklich in dir – stimme ab Jedem Sternzeichen werden bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Doch welches passt wirklich zu deinem Charakter? Von Community Heute 10.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob temperamentvoller Widder, selbstbewusster Löwe oder verträumter Fisch – jedem der zwölf Sternzeichen werden ganz bestimmte Charaktereigenschaften zugeschrieben. Während manche Menschen sich in ihrem eigenen Sternzeichen sofort wiedererkennen, fühlen sich andere einem völlig anderen Tierkreiszeichen zugehörig.

So gelten Zwillinge als besonders kommunikativ, Jungfrauen als perfektionistisch und Schützen als abenteuerlustig. Doch nicht immer stimmen diese Beschreibungen mit der eigenen Persönlichkeit überein. Schließlich ist jeder Mensch unterschiedlich. Wissenschaftliche Belege dafür, dass das Sternzeichen den Charakter bestimmt, gibt es jedoch nicht.

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Welches Sternzeichen passt zu deinem Charakter?

Bist du eher spontan oder überlegst du jeden Schritt ganz genau? Stehst du gerne im Mittelpunkt oder hältst du dich lieber im Hintergrund? Auch beim Thema Liebe, Freundschaft und im Alltag zeigen sich unterschiedliche Persönlichkeiten. In der Astrologie werden diese Eigenschaften den verschiedenen Sternzeichen zugeordnet.

Jetzt bist du gefragt!

Bist du mutig und temperamentvoll, ruhig und bodenständig oder doch eher sensibel und verträumt? Vielleicht erkennst du dich in den typischen Eigenschaften deines Sternzeichens wieder – oder stellst fest, dass ein ganz anderes viel besser zu dir passen würde.

"Heute" möchte wissen, wie unsere Leser wirklich ticken! Welche Eigenschaften beschreiben dich am besten, wie reagierst du auf Streit und was ist dir im Leben besonders wichtig? Stimme jetzt bei unseren Fragen ab und verrate uns, welcher Charaktertyp in dir steckt!

So unterschiedlich ticken die Sternzeichen

Ob ehrgeizig, gefühlvoll, spontan oder zurückhaltend – jeder Mensch hat seine ganz eigenen Stärken, Schwächen und Vorlieben. Manche Eigenschaften passen zu den typischen Beschreibungen der Sternzeichen, andere wiederum überhaupt nicht.

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Am Ende zählt schließlich nicht, wann man geboren wurde, sondern was einen als Menschen ausmacht.