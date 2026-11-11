i österreichischen Pass sorgt für politischen Zündstoff." fetchpriority="high" /> Die Debatte um den österreichischen Pass sorgt für politischen Zündstoff. Getty Images/iStockphoto Jetzt den "Heute"-Test machen Heftiger Streit um Pass – würdest du ihn bekommen? Wer soll den österreichischen Pass bekommen? Darüber wird in der Politik heftig gestritten. Doch wie gut kennst du Österreich eigentlich? Von Community Heute 11.11.2026, 09:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Debatte um den österreichischen Pass sorgt für politischen Zündstoff. Auslöser war unter anderem eine Aussage von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er sprach sich am Nationalfeiertag dafür aus, in Österreich geborenen Kindern den Zugang zur Staatsbürgerschaft zu erleichtern – "Heute" berichtete.

Polit-Streit wegen "Pass ab Geburt"

Unterstützung kommt von Grünen-Politikerin Alma Zadić. Sie bezeichnete die geltenden Regeln als "vollkommen überholt". Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hält dagegen: "Mit mir als Bundeskanzler wird es keine Entwertung der österreichischen Staatsbürgerschaft geben", stellte er gegenüber "Heute" klar.

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Auch Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) lehnt Lockerungen ab und warnt vor einer möglichen "Magnetwirkung" auf Zuwanderer. Zusätzliche Brisanz bringt die Petition "Ein Pass, der passt!", die einfachere Einbürgerungen fordert.

Würdest du den Einbürgerungs-Test schaffen?

Frauenrechte, Demokratie, Nationalsozialismus oder Europäische Union: Wer Österreicher werden will, muss einiges über das Land wissen. Denn für die Einbürgerung reicht es grundsätzlich nicht aus, in Österreich geboren zu sein.

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Wer die Staatsbürgerschaft beantragt, muss in der Regel Kenntnisse über die demokratische Grundordnung, die Geschichte Österreichs und das jeweilige Bundesland nachweisen. Die offizielle Staatsbürgerschaftsprüfung umfasst 18 Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Dabei können auch mehrere Antworten richtig sein.

Aber wie würdest du selbst abschneiden? "Heute" macht den Test! Beantworte 15 Fragen und finde heraus, wie gut du Österreich wirklich kennst.

Redaktioneller Hinweis: Für den "Heute"-Wissenstest wurden 15 Fragen aus dem offiziellen Online-Übungstest zur Staatsbürgerschaft ausgewählt und redaktionell auf drei Antwortmöglichkeiten mit jeweils einer richtigen Lösung angepasst. Der Test ersetzt keine offizielle Staatsbürgerschaftsprüfung.