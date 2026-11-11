Riesen-Einsatz! Heeres-Heli landet auf Wiener Spital

Aufregung rund um die Klinik Donaustadt: Gegen 10 Uhr landete ein Bell 212 Transporthubschrauber des Österreichischen Bundesheeres auf dem Dach der Klinik. Eine "Heute"-Leserreporterin entdeckte den Flieger und sendete der Redaktion einen Schnappschuss zu.
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Der Grund für den spektakulären Einsatz: Gemeinsam mit Sanitätern des Österreichischen Bundesheeres probte das Spital am Dienstag für einen möglichen Ernstfall. Rund 30 Statisten stellten Verletzte mit unterschiedlich schweren Verletzungen dar.
Im Mittelpunkt der Übung standen die sogenannte Triage – also die Einteilung von Verletzten nach der Dringlichkeit ihrer Behandlung – sowie die medizinische Erstversorgung. Ziel war es, die Abläufe bei einem Massenanfall von Verletzten zu trainieren und die Zusammenarbeit zwischen Klinikpersonal und Bundesheer-Sanitätern für den Ernstfall zu stärken.