Startseite Community
Heeres-Heli landet auf Wiener Spital! Das ist der Grund
Heeres-Heli landet auf Wiener Spital! Das ist der Grund
Leserreporter
"Heute" klärt alles auf

Riesen-Einsatz! Heeres-Heli landet auf Wiener Spital

Mittwochvormittag war ein Hubschrauber des Bundesheeres in Wien im Einsatz. Der Heli landete auf der Klinik Donaustadt. "Heute" klärt auf, warum!
Von Community Heute
11.11.2026, 12:17
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Aufregung rund um die Klinik Donaustadt: Gegen 10 Uhr landete ein Bell 212 Transporthubschrauber des Österreichischen Bundesheeres auf dem Dach der Klinik. Eine "Heute"-Leserreporterin entdeckte den Flieger und sendete der Redaktion einen Schnappschuss zu.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!

Probe für den Ernstfall

Der Grund für den spektakulären Einsatz: Gemeinsam mit Sanitätern des Österreichischen Bundesheeres probte das Spital am Dienstag für einen möglichen Ernstfall. Rund 30 Statisten stellten Verletzte mit unterschiedlich schweren Verletzungen dar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Jetzt Leserreporter werden.

Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

Im Mittelpunkt der Übung standen die sogenannte Triage – also die Einteilung von Verletzten nach der Dringlichkeit ihrer Behandlung – sowie die medizinische Erstversorgung. Ziel war es, die Abläufe bei einem Massenanfall von Verletzten zu trainieren und die Zusammenarbeit zwischen Klinikpersonal und Bundesheer-Sanitätern für den Ernstfall zu stärken.

red, Akt. 11.11.2026, 12:19, 11.11.2026, 12:17
Mehr zum Thema
Hubschrauber Bundesheer Krankenhaus Spital

Weiterlesen

Weitere Storys
Wien Rettungseinsatz Notfall
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote