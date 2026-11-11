Wiener City-Lokal feiert Geburtstag mit 2-Euro-Aktion

Am Getreidemarkt in der Wiener Innenstadt kommen Kaffee- und Matcha-Fans am Wochenende auf ihre Kosten! Das Café "The District Coffee" feiert seinen ersten Geburtstag und lässt seine Gäste mitfeiern.
Wer sich am Samstag einen günstigen Snack gönnen möchte, kann von 9 bis 17 Uhr zwischen einem Plain Bagel und einem Sacher Bagel (ist mit Nutella oder Marillenmarmelade gefüllt) wählen – beide gibt es zum Geburtstag um jeweils 2 Euro.
Auch bei den Getränken wird gefeiert: Cappuccino und Classic Matcha Latte kosten am Samstag nur 3 Euro. Wer es etwas ausgefallener mag, kann sich auch einen Strawberry, Mango, Blueberry oder Pumpkin Spice Matcha Latte zum Aktionspreis sichern.
Pro Person kann entweder der Bagel-Deal oder der Getränke-Deal in Anspruch genommen werden. Beide Angebote zu kombinieren, ist nicht möglich. Außerdem gilt die Aktion nur, solange der Vorrat reicht. Wer sich die günstigen Leckerbissen nicht entgehen lassen möchte, sollte also lieber früh vorbeischauen.