Panzer rollt durch Wien – sein Ziel überrascht alle

Ungewöhnlicher Unterricht für Schüler der HTL Spengergasse in Wien: Am Mittwoch bekamen sie Besuch vom Österreichischen Bundesheer. Im Mittelpunkt des Schultermins steht ein Radpanzer des Typs Pandur.
Am Mittwoch findet nämlich eine Partnerschaftsveranstaltung zwischen der Wiener Schule und der Direktion 6 – Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) des Österreichischen Bundesheeres statt.
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Dabei erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Welt des Militärs. Besonderes Highlight: der Radpanzer Pandur. Die Angehörigen der HTL bekommen eine Einweisung in das gepanzerte Fahrzeug und erfahren mehr über dessen Technik. Auch im Straßenverkehr war der Panzer zu sehen, wie ein Leserreporter-Video zeigt. Der Panzer rollte gegen 10.30 Uhr über den Heinrich-Drimmel-Platz.
Doch nicht nur der Panzer steht im Mittelpunkt. Die Experten des Bundesheeres stellen auch die Aufgaben und Tätigkeiten der IKT-Abteilung vor. Diese beschäftigt sich unter anderem mit Informations- und Kommunikationstechnologien, die für den militärischen Betrieb wichtig sind.
Die Veranstaltung soll den Schülern die technischen Arbeitsbereiche des Bundesheeres näherbringen und zeigen, welche Rolle moderne IT und Kommunikation beim Militär spielen.