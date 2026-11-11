i Am Mittwoch kam es zu einem Unfall in der Wiener City. Leserreporter Feuerwehr rückt aus Fiaker-Drama in Wien! Pferde liegen auf der Straße Am Mittwoch kam es in der Wiener City zu einem Schreckmoment. Ein Fiaker kippte mitten auf der Straße um. Von Justine Gull 11.11.2026, 18:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drama mitten in der Wiener City! Am Mittwochnachmittag kam es in der Rotenturmstraße zu einem Unfall mit einem Fiaker. Ein "Heute"-Leser wurde auf die dramatische Szene aufmerksam: Die Pferde lagen auf der Straße, die Kutsche war umgekippt. Der ungewöhnliche Anblick sorgte für Aufsehen. Wie ein Leserreporter-Video zeigt dürften die Pferde aufgescheucht durch eine Passage galoppiert und daraufhin in ein Hindernis gekracht sein – die Räder sprühten Funken.

Gegenüber "Heute" bestätigte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz. Demnach kippte der Fiaker aus bislang unbekannten Gründen im Bereich der Kreuzung Rotenturmstraße und Wollzeile um. Die Florianis stellten das Fahrzeug auf und konnten nach rund 30 Minuten abrücken.

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Trotz der dramatischen Szenen ging der Vorfall glimpflich aus. So wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand verletzt. Auch die beiden Pferde überstanden den Vorfall unverletzt. Warum der Fiaker mitten in der Wiener Innenstadt umkippte, ist bislang nicht bekannt.