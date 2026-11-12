i Zwei Fiaker-Pferde gingen durch, krachten gegen einen Brunnen und stürzten. Jetzt gibt es neue Details. Österreichischer Tierschutzverein Fiaker-Diskussion voll im Gang Kollegen sollten aufpassen – dann rasten Pferde los Neue Details zum Fiaker-Drama in Wien! Der Kutscher war am Klo, Kollegen vertraute er die Pferde an – doch sie gerieten in Panik und rasten davon.

Justine Gull Von Community Heute und 12.11.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockierende Szenen mitten in der Wiener City! Zwei Fiaker-Pferde gingen durch, krachten gegen einen Brunnen und stürzten. Jetzt gibt es neue Details: Die Tiere wurden verletzt, der Kutscher (60) angezeigt.

Polizei bestätigt verletzte Pferde

Wie in einem Leserreporter-Video zu sehen ist, galoppierten zwei Fiaker-Pferde plötzlich ohne den Lenker durch eine Einkaufspassage in der Rotenturmstraße. Der Kutscher rannte den Tieren noch hinterher – vergeblich!

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Die Pferde rasten im Galopp durch die Passage in der Rotenturmstraße. Bei der Kreuzung Rotenturmstraße/Ertlgasse krachten sie schließlich gegen einen Brunnen, stürzten und blieben auf dem Asphalt liegen. Augenzeugen verfolgten die Szenen entsetzt.

Zunächst war von einem glimpflichen Ausgang die Rede. Doch nun bestätigt die Wiener Polizei: Die beiden Pferde wurden bei dem Unfall verletzt! Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit nicht bekannt. Nach dem Vorfall wurde jedenfalls ein Tierarzt gerufen, der Kutscher hat sich danach um die Tiere gekümmert.

Für den 60-jährigen Fiakerfahrer hat der Vorfall nun ernte Konsequenzen. Er wurde laut Polizei nach dem Tierhaltegesetz angezeigt. Die Ermittlungesn zu den genauen Umständen laufen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war der Kutscher (60) laut Polizei-Pressesprecherin Julia Schick definitiv nicht in der Kutsche oder direkt bei den Tieren.

Die beiden jungen Pferde soll der Kutscher zwei Kollegen anvertraut haben. In einem Moment der Panik liefen die jungen Pferde los.

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Heftige Kritik von Tierschützern

Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler kritisiert, dass Pferde im hektischen Großstadtverkehr enormem Stress und ständigen Gefahren ausgesetzt seien. Sie fordert Bürgermeister Michael Ludwig zum Handeln auf: "Pferde gehören auf die Weide, nicht in den Großstadtverkehr!"

Funkenflug! Fiaker-Pferde rasen in Panik durch Passage i ?

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