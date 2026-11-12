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Von dem geraubten Mobiltelefon fehlt bislang jede Spur. Die Einvernahme der tatverdächtigen Jugendlichen steht noch aus. Die Ermittlungen laufen.
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Tatort Keplerplatz

Brutaler Überfall in Favoriten! Mädchen (14) verhaftet

In Wien-Favoriten kam es am Mittwoch zu einem brutalen Überfall. Ein Mädchen (18) soll von einer 14-Jährigen attackiert worden sein.
Von Community Heute
12.11.2026, 21:56
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Schock am Keplerplatz in Wien-Favoriten! Eine 18-Jährige soll am Mittwochnachmittag von einer Bekannten geschlagen, getreten und ausgeraubt worden sein. Die Polizei nahm eine Verdächtige fest – sie ist erst 14 Jahre alt.

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Polizei schnappt 14-Jährige – Festnahme

Die 18-Jährige erstattete gegen 20 Uhr Anzeige in der Polizeiinspektion Keplergasse. Sie gab an, von einer Bekannten attackiert und beraubt worden zu sein. Die mutmaßliche Angreiferin soll auf die junge Frau eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend soll sie ihr auch noch das Handy geraubt haben.

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    Die alarmierten Beamten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Wenig später konnten Polizisten die 14-jährige Österreicherin am Keplerplatz anhalten und vorläufig festnehmen.

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    Von dem geraubten Mobiltelefon fehlt bislang jede Spur. Die Einvernahme der tatverdächtigen Jugendlichen steht noch aus. Die Ermittlungen laufen.

    red, 12.11.2026, 21:56
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