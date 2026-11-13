Wilde Schlägerei in Wien, dann spuckt Mann auf Beamte

Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern sorgte Donnerstagabend in Wien-Ottakring für einen Polizeieinsatz. Ein 35-Jähriger ging bei seiner Festnahme auf die Beamten los und verletzte einen Polizisten.
Wilde Szenen am Donnerstagabend in Wien-Ottakring! Gegen 19.40 Uhr gerieten in der Grundsteingasse mehrere Männer aneinander. Zeugen beobachteten die gewalttätige Auseinandersetzung und alarmierten die Polizei. Im Zuge des Streits wurde auch der Seitenspiegel eines abgestellten Autos beschädigt.
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Beamte der Stadtpolizeikommanden Ottakring und Josefstadt rückten aus und konnten kurz darauf drei Beteiligte im Alter von 27, 29 und 35 Jahren anhalten.
Einer der Männer, ein 35-jähriger somalischer Staatsbürger, zeigte sich gegenüber den Polizisten laut Polizei äußerst aggressiv und unkooperativ. Als die Beamten den Mann vorläufig festnehmen wollten, eskalierte die Situation.
Der Tatverdächtige spuckte und schlug wiederholt um sich. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Für den Beamten war der Dienst nach dem Angriff vorzeitig beendet.
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 35-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, der schweren Körperverletzung, der mehrfach versuchten schweren Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung ermittelt.