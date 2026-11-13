i Ein mobiles Versorgungsteam, das SOS Balkanroute gemeinsam mit dem Roten Kreuz betreibt, traf in den bosnischen Grenzorten Tržac, Crnaja und Šturlić insgesamt 40 Betroffene an. SOS Balkanroute "Jedes Maß verloren" 53 Flüchtlinge geprügelt! Üble Vorwürfe gegen Polizei Schwere Vorwürfe gegen kroatische Polizisten! 53 Geflüchtete sollen an der EU-Außengrenze brutal misshandelt und zurückgedrängt worden sein. Von Community Heute 13.11.2026, 19:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die österreichische Hilfsorganisation SOS Balkanroute erhebt schwere Vorwürfe gegen die kroatische Polizei. Wie Aufnahmen zeigen, sollen 53 Geflüchtete an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina brutal attackiert und gewaltsam zurückgedrängt worden sein. Die SOS Balkanroute spricht von massiver Grenzgewalt und fordert eine unabhängige Untersuchung.

15 Polizisten knüppeln auf Flüchtlinge

Erschütternde Berichte von der kroatisch-bosnischen Grenze! Am 11. November sollen rund 15 maskierte kroatische Polizisten gewaltsam gegen eine Gruppe von etwa 53 Geflüchteten vorgegangen sein. Laut Aussagen der Betroffenen hätten die Beamten wahllos auf die Menschen eingeschlagen und sie anschließend nach Bosnien-Herzegowina zurückgedrängt.

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Unter den Betroffenen befanden sich auch drei Frauen und zwei Minderjährige. Die Menschen stammen aus Bangladesch, dem Sudan, Pakistan, Indien und Nepal.

"Diese Gewalt ist systematisch"

Die österreichische Hilfsorganisation SOS Balkanroute spricht von einem der brutalsten Fälle von Grenzgewalt, die sie in den vergangenen Monaten dokumentiert habe.

„Das ist kein Einzelfall und kein Ausrutscher einzelner Beamter. Diese Gewalt an der EU-Außengrenze ist systematisch, sie passiert seit Jahren, und sie wird immer hemmungsloser.“ Petar Rosandic SOS-Balkanroute--Gründer

Besonders erschüttert zeigt er sich über das mutmaßliche Vorgehen der Beamten: "Maskierte Polizisten prügeln auf Menschen ein, darunter Frauen und Minderjährige, und jagen sie im November ohne Schuhe über die Grenze. Wer so etwas tut, hat jedes Maß verloren."

Mehrere Verletzte ins Spital gebracht

Ein mobiles Versorgungsteam, das SOS Balkanroute gemeinsam mit dem Roten Kreuz betreibt, traf in den bosnischen Grenzorten Tržac, Crnaja und Šturlić insgesamt 40 Betroffene an.

Fünf Menschen mussten aufgrund von Arm- und Beinbrüchen sowie Kopfverletzungen von der Rettung abtransportiert werden. Zwölf weitere Personen, darunter neun Verletzte, brachte die Hilfsorganisation auf eigene Kosten mit Taxis ins Camp Lipa.

Brutaler Pushback an kroatisch-bosnischer Grenze i ?

SOS Balkanroute kritisiert, dass internationale, EU-geförderte Organisationen keine entsprechenden Transporte organisieren konnten. Da die Organisation Geflüchtete nicht selbst befördern darf, musste sie sämtliche Taxifahrten finanzieren.

Für weitere Verletzte wurde die deutsche Hilfsorganisation Medical Solidarity International hinzugezogen.

Am Donnerstagabend, einen Tag nach dem mutmaßlichen Pushback, klagten zudem zwei Menschen im Camp über starke Schmerzen und spuckten Blut. Sie wurden in eine Notfallambulanz gebracht.

"Das GEAS ist tot"

Rosandić erhebt auch schwere Vorwürfe gegen die europäische und österreichische Politik. Diese würde die Gewalt an den EU-Außengrenzen nicht ausreichend thematisieren.

"Es kann nicht mehr so weitergehen, dass diese Gewalt verschwiegen wird – von den Behörden in Kroatien, von den Medien, von der EU und auch von der österreichischen Politik, die sogenannten Grenzschutz finanziert und bei den Folgen wegschaut", so Rosandić.

Auch mit der europäischen Asylpolitik rechnet der Aktivist ab: "Das ist euer GEAS 2026. Das GEAS ist tot – wir sehen jeden Tag, wie altes und neues Recht gebrochen wird."

SOS Balkanroute fordert Konsequenzen

Die Hilfsorganisation verlangt nun eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls vom 11. November sowie aller dokumentierten Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze.

Zudem fordert SOS Balkanroute eine verlässliche medizinische Versorgung, sichere Transporte für Betroffene und ein klares öffentliches Bekenntnis Österreichs und der EU gegen Gewalt an den Außengrenzen.

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"Wir dokumentieren, wir benennen, und wir machen es öffentlich. Jedes Mal", kündigt Rosandić an.

Die geschilderten Gewaltvorwürfe beruhen auf den Angaben der Betroffenen und von SOS Balkanroute. Eine Stellungnahme der kroatischen Behörden liegt in den übermittelten Informationen nicht vor.