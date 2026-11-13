i as Opfer erlitt mehrere Kopfverletzungen und musste ins Spital gebracht werden. Helmut Graf Duo nahm Opfer ins Visier Brutaler Raub in Wien! Mann mit Tritten attackiert Am Wiener Alsergrund kam es am späten Donnerstag zu einem brutalen Raub. Zwei Tatverdächtige nahmen einen 25-jährigen Mann ins Visier. Von Community Heute 13.11.2026, 15:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Opfer war gegen 21.30 Uhr am Bertha-Zuckerkandl-Weg in Wien-Alsergrund zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Die beiden forderten ihn auf, seine Wertgegenstände herauszugeben.

Täter prügelten auf Opfer ein

Als sich der junge Mann weigerte, eskalierte die Situation. Die Unbekannten sollen den 25-Jährigen zu Boden gestoßen und mit Faustschlägen und Fußtritten auf ihn eingeprügelt haben. Anschließend entrissen sie ihm seine Geldbörse und sein Mobiltelefon und flüchteten in Richtung Spittelauer Brücke.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Aufmerksame Passanten bemerkten den verletzten Mann, eilten ihm zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt fanden den 25-Jährigen mit mehreren Kopfverletzungen vor.

Polizei fahndet nach Räubern

Der Verletzte wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden unbekannten Tätern verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.