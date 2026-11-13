Brutaler Raub in Wien! Mann mit Tritten attackiert

Das Opfer war gegen 21.30 Uhr am Bertha-Zuckerkandl-Weg in Wien-Alsergrund zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Die beiden forderten ihn auf, seine Wertgegenstände herauszugeben.
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Als sich der junge Mann weigerte, eskalierte die Situation. Die Unbekannten sollen den 25-Jährigen zu Boden gestoßen und mit Faustschlägen und Fußtritten auf ihn eingeprügelt haben. Anschließend entrissen sie ihm seine Geldbörse und sein Mobiltelefon und flüchteten in Richtung Spittelauer Brücke.
Aufmerksame Passanten bemerkten den verletzten Mann, eilten ihm zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt fanden den 25-Jährigen mit mehreren Kopfverletzungen vor.
Der Verletzte wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden unbekannten Tätern verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.