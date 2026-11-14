i Entstanden ist dieses Bild am Schlesingerteich in Bärnkopf im Waldviertel. Leserreporter "Heute"-Leserfotos Farbenpracht pur! So schön ist der Herbst in Österreich Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite. Zahlreiche "Heute"-Leser haben die schönsten Momente mit ihrer Kamera eingefangen. Von Community Heute 14.11.2026, 12:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Goldgelbe Baumkronen, leuchtend rote Blätter und malerische Landschaften – der Herbst verwandelt Österreich in ein buntes Farbenmeer. Auch die "Heute"-Community ist von der herbstlichen Farbenpracht begeistert und hat fleißig zur Kamera gegriffen.

Ob bei einem gemütlichen Spaziergang im Park, einer Wanderung durch den Wald oder direkt vor der eigenen Haustür – unsere Leser haben die schönsten Herbstmomente festgehalten und ihre beeindruckenden Schnappschüsse mit der Redaktion geteilt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Heute"-Leser zeigen den goldenen Herbst

Von bunten Blättermeeren bis hin zu idyllischen Herbstlandschaften – die eingesendeten Fotos zeigen, wie vielfältig und wunderschön sich die Natur in dieser Jahreszeit präsentiert. Die schönsten Aufnahmen unserer Leser haben wir in einer Bilderstrecke gesammelt.

i ?

Ein großes Dankeschön an unsere fleißigen Leserreporter! Mit ihren Schnappschüssen bringen sie die schönsten Farben des Herbstes direkt in die "Heute"-Community.

i ?

Der goldene Herbst hat seinen ganz besonderen Charme. Während sich die Blätter langsam verfärben und die Natur in warmen Rot-, Orange- und Gelbtönen erstrahlt, sorgen die letzten Sonnenstrahlen für eine einzigartige Atmosphäre. Ob in der Stadt, am Land oder mitten im Wald – die herbstliche Farbenpracht lädt dazu ein, die Natur noch einmal in vollen Zügen zu genießen.