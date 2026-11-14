i Die Influencerin entschied sich für die Liebe. jessicaphoto / iStock Mach den Liebes-Test! Romantiker oder Freigeist – der große Beziehungstest Große Gefühle, gemeinsame Abenteuer oder doch lieber Freiraum – in der Liebe tickt jeder Mensch anders. Aber welcher Beziehungstyp steckt in dir? Von Community Heute 14.11.2026, 16:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Romantische Dates bei Kerzenschein oder gemütliches Kuscheln auf der Couch? Viel Freiraum für ein selbstständiges Leben, oder nonstop aufeinander picken? In einer festen Beziehung hat jeder eigene Erwartungen, das macht es kompliziert.

Während für manche große Gefühle und regelmäßige Liebesbeweise besonders wichtig sind, stehen bei anderen Vertrauen, Sicherheit und gemeinsame Erlebnisse an erster Stelle. Doch was sagt das eigentlich über den eigenen Beziehungstyp aus?

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Welcher Beziehungstyp steckt in dir?

Jetzt bist du gefragt! "Heute" möchte wissen, wie du in der Liebe tickst. Beantworte unsere zehn Fragen und finde heraus, welcher Beziehungstyp wirklich in dir steckt!

Bist du ein hoffnungsloser Romantiker, der seinen Partner am liebsten rund um die Uhr um sich hat? Oder gehörst du zu den Menschen, die ihre Unabhängigkeit auch in einer Beziehung nicht aufgeben möchten?

Dein Beziehungstyp – hier ist die Auswertung

Überwiegend A – Der hoffnungslose Romantiker Du liebst große Gefühle, romantische Gesten und gemeinsame Stunden zu zweit. Für dich kann es in einer Beziehung gar nicht genug Zuneigung geben. Kleine Aufmerksamkeiten und Liebesbeweise lassen dein Herz höherschlagen. Du möchtest deinem Partner möglichst nahe sein und genießt jeden gemeinsamen Moment. Überwiegend B – Der loyale Sicherheitsmensch Vertrauen, Ehrlichkeit und Beständigkeit stehen für dich an erster Stelle. Du brauchst keine großen Liebesgesten, sondern jemanden, auf den du dich jederzeit verlassen kannst. In einer Beziehung bist du besonders loyal und legst großen Wert auf Zusammenhalt. Für dich zählt vor allem, dass sich beide Partner geborgen fühlen. Überwiegend C – Der unabhängige Freigeist Du liebst deine Freiheit und möchtest sie auch in einer Beziehung nicht aufgeben. Ständige Kontrolle und Eifersucht sind für dich absolute Stimmungskiller. Du brauchst genügend Zeit für dich selbst und möchtest auch deinem Partner seinen Freiraum lassen. Für dich funktioniert Liebe am besten, wenn beide ihre Unabhängigkeit behalten können. Überwiegend D – Der spontane Abenteurer Langeweile? Nicht mit dir! Du liebst spontane Ausflüge, gemeinsame Abenteuer und aufregende Überraschungen. Für dich sollte eine Beziehung abwechslungsreich bleiben und jede Menge Spaß machen. Du möchtest mit deinem Partner möglichst viel erleben und gemeinsam unvergessliche Erinnerungen sammeln.

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