Fiaker-Drama in Wien! Tierschützer gehen auf die Straße

Nach dem Fiaker-Drama in der Wiener Innenstadt gehen die Wogen weiter hoch! Am Mittwoch, dem 11. November, gingen zwei Pferde mit einer Kutsche durch und rasten durch eine Passage in der Rotenturmstraße. Im Bereich eines Brunnens in der Ertlgasse stürzten die Tiere schließlich zu Boden, die Kutsche kippte um.
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Die dramatischen Szenen sorgten für heftige Diskussionen. Nun machen auch Tierschützer ihrem Ärger Luft. Ein "Heute"-Leserreporter wurde am Samstag auf eine Demonstration am Stephansplatz aufmerksam.
Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) fordert nach dem Vorfall ein sofortiges Ende der Fiakerei in Wien. Laut VGT-Vizeobmann Georg Prinz seien Pferde als Fluchttiere den Belastungen des Straßenverkehrs ausgesetzt. Besonders der Lärm, die vielen Menschen und der Verkehr würden ein Risiko darstellen.
Der Verein befürchtet, dass bei solchen Unfällen nicht nur die Tiere, sondern auch Passanten und andere Verkehrsteilnehmer verletzt werden könnten. Deshalb fordert der VGT ein Verbot der Fiakerfahrten in der Bundeshauptstadt. Auf Instagram freute sich der Verein über 200 Menschen bei der Mahnwache.
Auch der betroffene Fiakerfahrer Wolfgang Fasching (60) meldete sich nach dem Unfall gegenüber "Heute" zu Wort. Der selbst ernannte "Fiaker-Baron" erklärte, dass er seine Pferde am Stephansplatz kurz zwei Kollegen anvertraut habe, weil er auf die Toilette musste. Nach eigenen Angaben habe er zuvor die Feststellbremse betätigt.
Als er zurückkehrte, waren die Tiere bereits durchgegangen. Der Kutscher fand sie wenig später am Boden liegend vor. Laut Fasching erlitten beide Pferde Abschürfungen, bei einem Tier wurde zudem eine Rippenprellung festgestellt. Die Pferde sollen sich nun eine Woche lang erholen und täglich tierärztlich untersucht werden. Gegen den 60-Jährigen wurde laut Polizei eine Anzeige nach dem Tierhaltegesetz erstattet.
Der Vorfall hat die Diskussion um die Zukunft der Wiener Fiaker erneut entfacht. Während der betroffene Kutscher den Unfall als Unglück schildert, sehen Tierschutzorganisationen darin einen weiteren Grund, die Kutschenfahrten in der Stadt zu beenden.
Mit der nun beobachteten Demonstration geht die Debatte auch auf Wiens Straßen weiter. Ob die Forderungen der Tierschützer politische Konsequenzen haben werden, bleibt abzuwarten.