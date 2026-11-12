i Georg Prinz ist stellvertretender Obmann des Vereins gegen Tierfabriken (VGT). Seine Organisation will die Fiaker von Wiens Straßen verbannen. Heute Empörung nach Schock-Video Fiaker-Drama in Wien! Tierschützer fordern jetzt Verbot Nach den schockierenden Szenen in der Wiener Innenstadt entbrennt eine hitzige Debatte um die Fiaker. VGT-Vizeobmann Georg Prinz fordert Konsequenzen. Von Aitor Lopez de Alda 12.11.2026, 20:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Fiaker-Drama in Wien sorgt für heftige Diskussionen im Netz. Am Mittwochabend gerieten in der Innenstadt zwei Pferde in Panik, krachten in einen Brunnen und blieben am Boden liegen. Das Video wurde auf "Heute" millionenfach geklickt, die Emotionen kochen hoch. Jetzt gehen die Tierschützer auf die Barrikaden.

Tierschützer fordern sofortiges Verbot

"Es hätte nie so weit kommen dürfen", sagt Georg Prinz. Der 31-Jährige ist Vizeobmann des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) und setzt sich seit Jahren für bessere Bedingungen für Fiaker-Pferde ein. In der Vergangenheit forderte der Verein unter anderem Hitzefrei für die Tiere an heißen Sommertagen. Doch jetzt reicht es dem VGT endgültig: Die Tierschützer fordern ein sofortiges Fiaker-Verbot.

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Für Georg Prinz ist klar: Fiaker haben in einer Großstadt nichts mehr verloren. Der Lärm, der Verkehr und die vielen Menschen bedeuten Stress für die Pferde. Der VGT fordert deshalb ein sofortiges Verbot. Der Schutz der Tiere müsse endlich Vorrang haben.

Kutscher schildert das Pferde-Drama

Jetzt meldet sich auch der betroffene Kutscher zu Wort. Gegenüber "Heute" schildert Wolfgang Fasching (60) seine Sicht der Dinge. Der Simmeringer habe die Pferde zwei Kollegen anvertraut, weil er auf die Toilette musste. Als er zurückkehrte, war das Unglück bereits geschehen.

Pferde haben jetzt "Krankenstand"

Nach dem Eintreffen des Tierarztes ging es für die beiden Pferde zurück in den Stall. "Sie haben jetzt eine Woche Krankenstand", erklärt der "Fiakerbaron" gegenüber "Heute". Ein Tierarzt wird die Tiere täglich untersuchen. Für die Pferde ist vorerst Ruhe angesagt.