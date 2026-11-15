i Welches Auto entspricht deiner Persönlichkeit – finde es im Selbsttest heraus. iStock Stimme im "Heute"-Test ab Welches Auto passt wirklich zu deinem Charakter? Sportwagen, SUV, Kleinwagen oder doch ein Oldtimer? Welches Auto am besten zu deiner Persönlichkeit passt, verrät dir unser Selbsttest! Von Community Heute 15.11.2026, 12:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob sportlich, praktisch oder lieber ganz gemütlich – bei Autos gehen die Geschmäcker bekanntlich auseinander. Während die einen von einem schnellen Sportwagen träumen, setzen andere lieber auf Komfort, ausreichend Platz oder einen echten Klassikeer.

Doch die Wahl des Autos kann auch etwas über die eigenen Vorlieben verraten. Bist du ein spontaner Abenteurer, ein zuverlässiger Allrounder oder doch eher ein entspannter Stadtmensch?

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In unserem Selbsttest warten zehn Fragen rund um deinen Alltag, deine Gewohnheiten und deinen Charakter auf dich. Am Ende erfährst du, welches Auto am besten zu deiner Persönlichkeit passen könnte.

Sportwagen, SUV oder Oldtimer – welcher Typ bist du?

Die Auswertung verrät dir, welcher von vier Autotypen am besten zu deiner Persönlichkeit passt. Bist du ein temperamentvoller Abenteurer, der als Sportwagen am liebsten auf der Überholspur unterwegs ist? Oder steckt in dir ein vielseitiger Allrounder, der wie ein SUV für jede Situation gewappnet ist?

A – Der Sportwagen: Der temperamentvolle Abenteurer Du liebst Abwechslung und aufregende Erlebnisse. Neue Herausforderungen schrecken dich nicht ab, sondern wecken deine Neugier. Du bist gerne aktiv und möchtest das Leben in vollen Zügen genießen. Ein Sportwagen passt zu deiner dynamischen und selbstbewussten Art. B – Der SUV: Der vielseitige Allrounder Du bist praktisch veranlagt, zuverlässig und gerne für alles vorbereitet. Ob ein spontaner Ausflug oder ein gemeinsames Wochenende mit Freunden – du behältst den Überblick. Du schätzt Komfort, Flexibilität und ausreichend Platz für deine Pläne. Ein SUV spiegelt deine vielseitige Persönlichkeit wider. C – Der Kleinwagen: Der unkomplizierte Stadtmensch Du brauchst keinen großen Auftritt, um glücklich zu sein. Für dich zählen einfache Lösungen, Freiheit und ein entspannter Alltag. Du bist flexibel, bodenständig und machst dir das Leben nicht unnötig schwer. Ein handlicher Kleinwagen passt deshalb besonders gut zu deinem Lebensstil. D – Der Oldtimer: Der stilvolle Nostalgiker Du hast ein Gespür für besondere Dinge und lässt dich nicht von jedem neuen Trend beeindrucken. Du schätzt Traditionen, zeitloses Design und Gegenstände mit Geschichte. Dein individueller Geschmack macht dich unverwechselbar. Ein Oldtimer passt zu deinem Sinn für Stil und Charakter.

Vielleicht bist du aber auch ein unkomplizierter Stadtmensch, zu dem ein praktischer Kleinwagen perfekt passt. Wer hingegen großen Wert auf Stil, Tradition und das Besondere legt, könnte sich im nostalgischen Oldtimer wiederfinden.

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