Nach KI-Schmäh: Hier in Wien hängt nun ein Mascherl

Was als lustiger Beitrag in den sozialen Medien begann, ist jetzt Wirklichkeit geworden! Nachdem das berühmte XXL-Mascherl des Wiener Modehauses Popp & Kretschmer heuer nicht wie gewohnt an der Fassade hängen darf, wurde das Netz kreativ. Auch das Stehbuffet in Floridsdorf mischte mit und präsentierte eine Fotomontage mit der riesigen roten Schleife.
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Doch bei der virtuellen Aktion blieb es nicht: Das Stehbuffet hat mittlerweile tatsächlich ein eigenes Mascherl angebracht. Angefertigt wurde die Schleife von einem Schlosser, wie Influencer "Juan Son" erklärt.
Während andere Unternehmen weiterhin mit KI-Bildern für Aufsehen sorgen, hat das Stehbuffet in Floridsdorf jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Nach einer ersten Fotomontage in den sozialen Medien hängt dort nun tatsächlich eine eigene Masche.
"Wir haben wirklich eine Masche angebracht ans Stehbuffet", heißt es gegenüber "Heute". Die Schleife wurde eigens von einem Schlosser angefertigt. Aus der ursprünglich Idee wurde damit eine echte Weihnachtsdekoration.
Der Hintergrund: Das berühmte Original von Popp & Kretschmer bleibt heuer aufgrund zusätzlicher Sicherheitsauflagen hinter Glas. Für das Modehaus wären unter anderem ein täglicher Ordnerdienst und besondere Vorgaben für die Beleuchtung notwendig gewesen.
Während das Original also weiterhin im Schaufenster steht, hat Floridsdorf nun sein eigenes Mascherl. Damit zeigt das Stehbuffet: Aus einem Internet-Scherz kann manchmal tatsächlich Wirklichkeit werden