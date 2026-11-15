i Am Samstag kam es zu einem Einsatz in der Mitterhofergasse. Leserreporter (Archivbild) Polizei muss Schuss abfeuern Todesdrohung gegen Freundin (19) löst WEGA-Einsatz aus Ein 27-Jähriger soll gedroht haben, seine Lebensgefährtin zu töten. Als die Polizei ihn stoppen wollte, fiel ein Schreckschuss. Von Justine Gull 15.11.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatischer Polizeieinsatz in Wien-Floridsdorf! Ein 27-jähriger Russe soll am Samstag gegen 17.00 Uhr gegenüber seiner Familie angekündigt haben, seine 19-jährige Lebensgefährtin umbringen zu wollen. Anschließend machte er sich vermutlich mit einem Klappmesser bewaffnet auf den Weg zu ihrer Adresse. Seine Angehörigen reagierten rasch und alarmierten daraufhin die Polizei.

WEGA feuert Schreckschuss ab

Mehrere Polizeikräfte, darunter auch Beamte der Sondereinheit WEGA, rückten daraufhin aus. Kurze Zeit später konnten sie den Verdächtigen vor dem Wohnhaus der 19-Jährigen antreffen. Doch der Mann ignorierte laut Polizei die wiederholten Aufforderungen der Beamten, stehen zu bleiben.

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Erst als ein Polizist einen Schreckschuss in Richtung Boden abgab, blieb der 27-Jährige stehen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei der Schussabgabe wurden weder Personen verletzt noch Gegenstände beschädigt. Ein Messer konnte bei der anschließenden Personendurchsuchung nicht gefunden werden.

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Ein Alkomattest ergab bei dem 27-Jährigen eine Alkoholisierung von 0,9 Promille. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt.