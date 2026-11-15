i Bist du ein echter Wiener? Find es heraus Helmut Graf Mach den Selbsttest! Granteln und Schmäh – wie viel Wiener steckt in dir? Du suderst über die Öffis, liebst gute Melange und hast immer einen passenden Schmäh auf Lager? Dann könnte mehr Wiener in dir stecken, als du denkst Von Community Heute 15.11.2026, 15:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Granteln gehört für viele Wiener einfach zum Alltag. Ob die verspätete Bim, eine überfüllte U-Bahn oder jemand, der auf der Rolltreppe links stehen bleibt – Gründe zum Sudern gibt es in der Bundeshauptstadt offenbar genug. Doch hinter dem berühmten Wiener Grant steckt oft auch eine ordentliche Portion Humor.

Neben dem typischen Schmäh gehören auch Kaffeehäuser, Würstelstände und das gemütliche Beisammensein zum Wiener Lebensgefühl. Während die einen bei einer Melange entspannen, genießen andere lieber ein Schnitzel beim Wirten oder einen Spaziergang durch die Stadt.

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Jetzt bist du gefragt!

Kaffeehausliebhaber, Öffi-Suderer oder gemütlicher Stadtgenießer – jeder erlebt Wien auf seine eigene Art. Manche Traditionen sind längst Teil des Alltags geworden, andere spielen für viele Menschen kaum eine Rolle.

"Heute" möchte wissen, wie viel Wiener wirklich in dir steckt! Beantworte unsere zehn Fragen und finde heraus, ob du ein echtes Wiener Original, ein Wiener mit Herz oder doch eher ein entspannter Wien-Entdecker bist.

Bist du ein echtes Wiener Original?

Doch wie viel Wiener steckt tatsächlich in dir? Reagierst du auf eine verspätete Straßenbahn mit einem genervten "Na servas!" oder bleibst du ganz entspannt? Und was darf für dich bei einem perfekten Sonntag auf keinen Fall fehlen?

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Natürlich muss man nicht in Wien geboren sein, um die Eigenheiten der Stadt zu lieben. Auch Wahl-Wiener können den typischen Schmäh beherrschen, während so mancher gebürtige Wiener mit dem berühmten Granteln wenig anfangen kann.