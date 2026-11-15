i Leserreporter Neue Details zu Unfall Polizei-Crash! Sanitäter (20) schwer verletzt im Spital Nach dem schweren Unfall in Favoriten gibt es neue Details zu den Verletzten. Besonders schlimm erwischte es einen Rettungssanitäter. Von Community Heute 15.11.2026, 18:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem heftigen Polizei-Crash in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten am Samstagabend gibt es nun neue Informationen zum Zustand der Verletzten. Zwei Streifenwagen waren bei einem Einsatz gegen 17.00 Uhr miteinander kollidiert. Eines der Polizeiautos wurde dabei auf den Gehsteig geschleudert. Sieben Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Sanitäter (20) weiterhin im Spital

Besonders schwer traf es einen erst 20-jährigen Rettungssanitäter. Der junge Mann erlitt bei dem Unfall Kopfverletzungen sowie eine Stauchung. Er wird weiterhin stationär im Krankenhaus behandelt, befindet sich aber außer Lebensgefahr, wie die Pressestelle der Polizei gegenüber "Heute" erklärt.

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Auch ein 76-jähriger Passant wurde schwer verletzt. Er erlitt eine Schnittwunde am Oberschenkel. Zwei weitere Rettungssanitäter (beide 20) kamen mit leichteren Verletzungen davon. Sie erlitten Prellungen, einer von ihnen zusätzlich eine Stauchung.

Polizistin (19) ebenfalls verletzt

Unter den Verletzten befindet sich auch eine erst 19-jährige Polizistin. Sie saß im hinteren Streifenwagen und erlitt eine Schulterprellung. Ein 35-jähriger Passant kam mit einer Prellung davon. Ein weiterer Mann (49) konnte noch zur Seite springen, wurde aber dennoch leicht verletzt, verweigerte aber die notfallmedizinische Versorgung

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Die fünf Leichtverletzten konnten in häusliche Pflege entlassen werden. Wie es zur Kollision der beiden Polizeifahrzeuge kommen konnte, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.